Ataque con arma blanca en rodaje de serie en Bogotá deja tres muertos

Un ataque con arma blanca registrado durante el rodaje de una serie en la localidad de Santa Fe, en Bogotá, dejó tres personas muertas, un herido y cuatro capturados, en un hecho ocurrido la tarde del 18 de abril de 2026 en vía pública.

La agresión se presentó hacia las 3:30 p. m. en inmediaciones del Instituto Roosevelt, en el sector del Parque Nacional Oriental, donde un equipo de producción audiovisual realizaba grabaciones. Según información preliminar, un hombre se acercó al lugar y, sin mediar palabra, atacó con un arma cortopunzante a uno de los presentes.

La situación desencadenó una reacción inmediata de quienes se encontraban en el sitio, lo que derivó en una riña. En medio del enfrentamiento, el agresor alcanzó a herir a otras dos personas, mientras que varios testigos intentaron intervenir para contenerlo. La confrontación escaló rápidamente, dejando múltiples personas lesionadas.

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Los involucrados fueron trasladados a centros asistenciales, entre ellos el Hospital La Samaritana. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, tres personas fallecieron, incluido el presunto atacante. Una persona más permanece bajo atención médica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanny Cristancho, confirmó que el hecho ocurrió en vía pública y explicó la secuencia de los acontecimientos. “En la localidad de Santa Fe, en vía pública, se presentó un hecho donde un hombre sin mediar palabra agrede con arma cortopunzante a un ciudadano. Posteriormente, varias personas que se encontraban en este lugar salen en defensa de la víctima, pero el victimario causa heridas a dos personas más. Lamentablemente, producto de esta riña pierden la vida tres personas, entre ellas el agresor y dos víctimas”, indicó.

El oficial también señaló que cuatro personas fueron capturadas en el lugar y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumió la investigación. De manera paralela, la Policía desplegó un grupo investigativo para esclarecer qué pasó exactamente y por qué ocurrió este ataque.

De forma preliminar, las autoridades han descartado que el hecho esté relacionado con un intento de hurto. La principal hipótesis apunta a una agresión directa que desató la reacción de quienes se encontraban en el sitio de grabación.

Aunque no hay confirmación oficial sobre la producción que se adelantaba en el lugar, el caso generó reacciones en el sector audiovisual, donde trabajadores han reiterado la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad en rodajes realizados en espacios abiertos.

El proceso investigativo continúa mientras las autoridades buscan establecer la identidad de las víctimas y determinar las responsabilidades individuales en este hecho que dejó en evidencia los riesgos en locaciones de grabación en vía pública.

Por su parte, el Ministerio de Cultura rechazó lo sucedido y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas.