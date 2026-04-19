Una inesperada tragedia sacudió al equipo de la exitosa serie Sin senos sí hay paraíso durante sus grabaciones en Bogotá, generando conmoción tanto en la industria televisiva como entre sus seguidores. El hecho se hizo público en medio de los Premios India Catalina, donde Carmen Villalobos protagonizó un emotivo momento que dejó en evidencia la gravedad de lo ocurrido.

Un discurso marcado por el dolor

Al subir al escenario para recibir el premio a Mejor Actriz Protagónica por su papel de Catalina Santana, Villalobos no pudo contener las lágrimas. En un mensaje breve pero contundente, la actriz expresó el profundo impacto que ha tenido la tragedia en el equipo de producción.

“Desafortunadamente, hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy hoy. Mi corazón está con las familias de producción. Les dedico esto de aquí hasta el cielo”, dijo ante el público.

Horas antes, la actriz ya había compartido en redes sociales un mensaje de luto acompañado de una imagen en negro, confirmando la pérdida de varios compañeros durante la jornada de grabación.

Reacciones del elenco: Carolina Gaitán también se pronuncia

La también actriz Carolina Gaitán expresó su dolor a través de redes sociales, donde rindió homenaje a una de las víctimas, identificada como Nicolás. En su mensaje, destacó la alegría y calidez del joven, dejando ver el impacto emocional que ha tenido su fallecimiento en el equipo.

“Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento”, escribió, acompañando sus palabras con una fotografía del joven.

¿Qué ocurrió durante el rodaje en Bogotá?

Según reportes preliminares, el trágico incidente tuvo lugar en el sector de Los Laches, ubicado en la localidad de Santa Fe. La información inicial indica que un hombre atacó con arma blanca a otro sin previo aviso, lo que habría desatado una riña en la zona.

Las autoridades confirmaron la captura de cuatro personas presuntamente implicadas en los hechos. El saldo fue de tres personas fallecidas: dos integrantes del equipo de producción y el supuesto agresor.

Investigación en curso y conmoción nacional

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias exactas del ataque y determinar responsabilidades. Este lamentable suceso ha generado una ola de solidaridad hacia el equipo de producción y las familias de las víctimas.

La tragedia no solo enluta a quienes trabajaban en la serie, sino que también impacta a miles de seguidores que durante años han acompañado la historia de Sin senos sí hay paraíso, una de las producciones más emblemáticas de la televisión colombiana.