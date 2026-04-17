¿Recuerda a la exnovia de Carla Giraldo? Así se ve actualmente

Carla Giraldo sigue consolidándose como una de las figuras más influyentes del entretenimiento en Colombia. Su paso por MasterChef Celebrity Colombia en 2021 marcó un antes y un después en su carrera, no solo por alzarse como ganadora, sino por su personalidad directa, auténtica y sin filtros que la convirtió en una de las favoritas del público.

Su talento en la cocina sorprendió a muchos, y tras ese triunfo, dio el salto a la presentación con La Casa de los Famosos Colombia, donde actualmente dirige la tercera temporada del reality del canal RCN, reafirmando su versatilidad en la televisión nacional.

Vida personal: cambios, familia y nuevos comienzos

Más allá de las cámaras, Carla Giraldo ha vivido importantes transformaciones en su vida personal. Durante varios años mantuvo una relación con Mauricio Fonnegra, padre de sus hijos, con quien construyó un núcleo familiar sólido. Sin embargo, tras su separación, la actriz ha logrado reconstruir su vida afectiva y enfocarse en nuevas etapas tanto personales como profesionales.

La relación con Natallia Arroyave que marcó una época

Uno de los capítulos menos conocidos —pero más significativos— de su vida sentimental involucra a Natallia Arroyave. A mediados de la década del 2000, ambas sostuvieron una relación que duró cerca de dos años y que, para su momento, representó un hito mediático en el país.

En 2006, cuando se hizo pública su relación, Giraldo sorprendió al declarar abiertamente su bisexualidad, algo poco común en la televisión colombiana de la época. La pareja no solo asistía junta a eventos, sino que también protagonizó portadas y entrevistas, convirtiéndose en un símbolo de visibilidad y libertad para muchas personas.