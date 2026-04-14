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¿Cuál es el reality en el que está participando Aida Victoria Merlano?

Mar, 14/04/2026 - 14:22
Aida Victoria Merlano finalmente se animó a probar suerte en el mundo de los realities. Estos son los famosos que la acompañarán.
Aida Victoria Merlano reality
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Redes sociales

Aida Victoria Merlano vuelve a ser tendencia, esta vez por su participación en un nuevo reality digital que ya genera conversación en redes sociales: La Mansión VIP.

Reconocida como una de las creadoras de contenido más influyentes a nivel nacional, la barranquillera ha logrado construir una marca propia más allá del escándalo judicial que involucró a su madre, Aida Merlano. Hoy, su nombre está ligado a debates sobre empoderamiento femenino, relaciones de pareja y actualidad nacional.

A sus 26 años, Aída Victoria Merlano ha capitalizado la atención mediática con un estilo directo, una narrativa emocional y una fuerte presencia en redes sociales. Su trayectoria, sin embargo, no ha estado exenta de controversias.

El episodio más significativo sigue siendo su proceso judicial relacionado con la fuga de su madre en 2019, caso por el cual busca una resolución definitiva ante la Corte Suprema de Justicia.

En el plano personal, sus relaciones sentimentales también han sido foco de atención pública. Su mediático romance con WestCol y sus recientes enfrentamientos con su expareja Juan Tejada han alimentado titulares y debates en redes.

¿Qué es La Mansión VIP?

El nuevo proyecto en el que participa Merlano es La Mansión VIP, una apuesta del creador de contenido HotSpanish que busca reinventar el formato de convivencia extrema.

Desde el pasado 12 de abril, 16 participantes conviven bajo el mismo techo enfrentando retos, nominaciones y decisiones del público en tiempo real. A diferencia de los realities tradicionales, este formato tiene una característica clave: se transmite gratis y en vivo, 24/7, a través del canal de YouTube HotSpanish Vlogs, lo que ha impulsado su alcance masivo.

Un elenco cargado de polémica

El reality reúne a figuras reconocidas del entretenimiento digital y la televisión, muchas de ellas con perfiles polémicos. Entre los participantes más destacados están:

  • Alfredo Adame
  • Niurka Marcos
  • Naim Darrechi
  • Queen Buenrostro
  • Eli Esparza
  • Katy Cardona

La mezcla de personalidades ha generado desde el inicio tensiones, alianzas y conflictos que rápidamente se viralizan en redes sociales.

La entrada de Aída Victoria Merlano a este formato no pasa desapercibida. Su capacidad para generar conversación, sumada a su historial mediático, la posiciona como una de las figuras centrales del reality.

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Aida Victoria Merlano
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