Aida Victoria Merlano vuelve a ser tendencia, esta vez por su participación en un nuevo reality digital que ya genera conversación en redes sociales: La Mansión VIP.

Reconocida como una de las creadoras de contenido más influyentes a nivel nacional, la barranquillera ha logrado construir una marca propia más allá del escándalo judicial que involucró a su madre, Aida Merlano. Hoy, su nombre está ligado a debates sobre empoderamiento femenino, relaciones de pareja y actualidad nacional.

A sus 26 años, Aída Victoria Merlano ha capitalizado la atención mediática con un estilo directo, una narrativa emocional y una fuerte presencia en redes sociales. Su trayectoria, sin embargo, no ha estado exenta de controversias.

El episodio más significativo sigue siendo su proceso judicial relacionado con la fuga de su madre en 2019, caso por el cual busca una resolución definitiva ante la Corte Suprema de Justicia.

En el plano personal, sus relaciones sentimentales también han sido foco de atención pública. Su mediático romance con WestCol y sus recientes enfrentamientos con su expareja Juan Tejada han alimentado titulares y debates en redes.

¿Qué es La Mansión VIP?

El nuevo proyecto en el que participa Merlano es La Mansión VIP, una apuesta del creador de contenido HotSpanish que busca reinventar el formato de convivencia extrema.