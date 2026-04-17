La Casa de los Famosos Colombia vuelve a estar en el centro de la controversia. Esta vez, Karina García lanzó fuertes declaraciones contra su excompañero Altafulla, a quien acusa de haber ejecutado una estrategia calculada para sacarla del concurso.

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El programa, que ya ha entregado premios de hasta 400 millones de pesos a sus ganadores, sigue generando conversación tanto dentro como fuera de la pantalla, especialmente por las tensiones entre sus participantes.

“Fue una jugada planeada”: la acusación de Karina García

Durante su participación en el espacio digital del reality, García aseguró que el uso del poder de salvación por parte de Altafulla no fue un acto espontáneo, sino una estrategia previamente pensada para perjudicarla.

Según explicó, el hecho de haberla salvado en una etapa avanzada del juego no tenía sentido dentro de la dinámica, lo que la llevó —con el paso del tiempo— a reinterpretar lo ocurrido.

“Ese poder de salvación fue planeado para sacarme del juego. Yo fui muy inocente y la gente me lo hizo ver afuera”, afirmó.