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Karina García habla de la “jugadita” de Altafulla para sacarla de La casa los famosos

Vie, 17/04/2026 - 08:13
En '¿Qué hay pa' dañar?', Karina García recordó cómo fue su expulsión de La casa de los famosos y responsabilizó a su ex, Altafulla.
Karina García Altafulla
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La Casa de los Famosos Colombia vuelve a estar en el centro de la controversia. Esta vez, Karina García lanzó fuertes declaraciones contra su excompañero Altafulla, a quien acusa de haber ejecutado una estrategia calculada para sacarla del concurso.

El programa, que ya ha entregado premios de hasta 400 millones de pesos a sus ganadores, sigue generando conversación tanto dentro como fuera de la pantalla, especialmente por las tensiones entre sus participantes.

“Fue una jugada planeada”: la acusación de Karina García

Durante su participación en el espacio digital del reality, García aseguró que el uso del poder de salvación por parte de Altafulla no fue un acto espontáneo, sino una estrategia previamente pensada para perjudicarla.

Según explicó, el hecho de haberla salvado en una etapa avanzada del juego no tenía sentido dentro de la dinámica, lo que la llevó —con el paso del tiempo— a reinterpretar lo ocurrido.

“Ese poder de salvación fue planeado para sacarme del juego. Yo fui muy inocente y la gente me lo hizo ver afuera”, afirmó.

La modelo también reconoció la habilidad estratégica de su excompañero, señalando que supo anticiparse al voto negativo del público y aprovechar el momento para ejecutar su jugada.

Reacciones y tensión mediática

La polémica no se detuvo ahí. En medio de la controversia, la emisora Los 40 Colombia se vio involucrada tras la difusión de versiones que indicaban que García habría sido retirada del programa.

Estas afirmaciones generaron una reacción inmediata tanto de la modelo como de Roberto Velásquez, quien también forma parte del universo del reality.

Velásquez cuestionó la veracidad de la información difundida y pidió mayor rigurosidad periodística:

Si ellos lo dijeron, quiero que me lo comprueben. Es una emisora muy importante y deberían revisar antes de hablar

Por su parte, García fue aún más contundente, expresando su inconformidad con el manejo de la información y poniendo en duda la credibilidad del medio.

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