Nuevos detalles del ataque a ‘Sin senos sí hay paraíso’: video y capturados

Lo que parecía una jornada normal de grabación terminó en tragedia. Un registro de cámara de seguridad se convirtió en pieza central para reconstruir el ataque armado que dejó dos integrantes muertos del equipo de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’, en hechos ocurridos en Bogotá.
En el video se observa a Nicolás Francisco Perdomo, de 18 años, apoyado en la reja de un parqueadero mientras conversa con otra persona. Segundos después, un hombre vestido de negro aparece en la escena, camina cerca del lugar y, sin previo aviso, desenfunda un arma de fuego y dispara por la espalda.
La situación genera pánico inmediato. Personal de vigilancia y miembros del equipo intentan intervenir, pero el agresor continúa accionando el arma contra otras personas presentes.
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Dos víctimas y un agresor muerto
El ataque dejó sin vida a Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y al joven Nicolás Perdomo, quienes trabajaban en la producción. En medio de la reacción de quienes estaban en el sitio, se produjo un enfrentamiento que terminó con la muerte del atacante.
El hombre fue identificado como Josué Cubillos García, de 24 años. Las autoridades analizan si su muerte se produjo en un contexto de legítima defensa por parte de integrantes del equipo.
Horas después, en la noche del domingo 19 de abril, se adelantó la audiencia de legalización de captura contra dos trabajadores de la producción, señalados de haber participado en la muerte de Cubillos.
Según la Unidad Investigativa de El Tiempo se trata de Jorge Alexánder Correa y Nelson Alfonso Sanabria, quienes, según se conoció, cumplían funciones en logística y asistencia de producción, respectivamente, en la cuarta temporada de la serie.
La representación legal de los capturados está a cargo del abogado Fabio Humar, quien aceptó la validez de los videos como prueba dentro del proceso, pero dejó claro que su estrategia se basará en demostrar que sus defendidos actuaron bajo legítima defensa.
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Lugar y hora del crimen
El ataque ocurrió a las 2:14 de la tarde del sábado 18 de abril en el parqueadero del Instituto Roosevelt, ubicado en el barrio Los Laches, en el centro de Bogotá. El material audiovisual ha sido determinante para establecer la secuencia de los hechos.
Información conocida en el marco de la investigación señala que Josué Cubillos García tenía al menos cuatro ingresos a centros médicos por situaciones relacionadas con salud mental, un elemento que podría ser considerado dentro del proceso.
Las autoridades avanzan en el análisis del caso para esclarecer completamente lo sucedido. El expediente deberá determinar si la reacción de los implicados se ajusta a los parámetros legales de la legítima defensa, mientras el hecho genera conmoción en el sector audiovisual.
La muerte de los dos trabajadores y las circunstancias del ataque abren interrogantes sobre las condiciones de seguridad en este tipo de producciones y la capacidad de respuesta ante situaciones de violencia inesperada.