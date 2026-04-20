Nuevos detalles del ataque a ‘Sin senos sí hay paraíso’: video y capturados

Lo que parecía una jornada normal de grabación terminó en tragedia. Un registro de cámara de seguridad se convirtió en pieza central para reconstruir el ataque armado que dejó dos integrantes muertos del equipo de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’, en hechos ocurridos en Bogotá.

En el video se observa a Nicolás Francisco Perdomo, de 18 años, apoyado en la reja de un parqueadero mientras conversa con otra persona. Segundos después, un hombre vestido de negro aparece en la escena, camina cerca del lugar y, sin previo aviso, desenfunda un arma de fuego y dispara por la espalda.

La situación genera pánico inmediato. Personal de vigilancia y miembros del equipo intentan intervenir, pero el agresor continúa accionando el arma contra otras personas presentes.

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Dos víctimas y un agresor muerto

El ataque dejó sin vida a Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y al joven Nicolás Perdomo, quienes trabajaban en la producción. En medio de la reacción de quienes estaban en el sitio, se produjo un enfrentamiento que terminó con la muerte del atacante.

El hombre fue identificado como Josué Cubillos García, de 24 años. Las autoridades analizan si su muerte se produjo en un contexto de legítima defensa por parte de integrantes del equipo.