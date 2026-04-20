Iván Cepeda acepta debates presidenciales tras semanas de presión

La dinámica de la campaña presidencial dio un giro en los últimos días. Después de mantenerse al margen de los espacios de confrontación pública, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, confirmó que está dispuesto a asistir a debates presidenciales, una decisión que reconfigura el ambiente político de cara a las próximas semanas.

Desde Fusagasugá, Cundinamarca, Cepeda lanzó un mensaje directo a sus contendores, en especial a sectores que identifica como oposición. Allí planteó un debate centrado en propuestas de fondo e invitó a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella a discutir sus visiones de país.

El pronunciamiento, presentado como un reto, llega en un contexto en el que varios candidatos ya venían solicitando su participación activa en estos escenarios.

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Las respuestas no tardaron en aparecer. Paloma Valencia sostuvo que el candidato oficialista evitó durante semanas este tipo de encuentros y que solo ahora, con un panorama electoral más apretado, decide dar el paso. En la misma línea, Abelardo de la Espriella afirmó que Cepeda no está planteando un desafío nuevo, sino aceptando uno que había sido reiterado desde hace meses.

El anuncio también provocó pronunciamientos de otros aspirantes. Sergio Fajardo pidió que los debates incluyan a más candidatos y no se limiten a unos pocos nombres, insistiendo en la necesidad de una discusión abierta. A su vez, Claudia López expresó su disposición para participar y defender sus propuestas en igualdad de condiciones.

De rechazar los debates a impulsarlos

La nueva postura contrasta con la que Cepeda adoptó tras imponerse en la consulta del 26 de octubre, cuando descartó asistir a estos espacios al considerar que podían derivar en confrontaciones sin contenido. En ese momento, afirmó que no participaría en escenarios donde primaran los ataques personales.

Desde entonces, su campaña se enfocó en recorridos territoriales, intervenciones públicas y debates desde el Senado, escenario donde sostuvo varios enfrentamientos políticos, especialmente con Valencia.

La ausencia del candidato en debates generó críticas desde distintos sectores. El exprecandidato David Luna impulsó una recolección de firmas para exigir la participación de todos los aspirantes. Por su parte, el exgobernador Carlos Caicedo cuestionó la negativa, señalando que aspirar a la presidencia implica exponer propuestas y trayectoria ante la ciudadanía.

Aunque Iván Cepeda se mantiene como uno de los candidatos mejor posicionados, su ventaja se ha reducido, lo que ha incrementado la presión para que participe en debates. Desde la oposición, se interpreta este cambio como una respuesta directa a ese contexto.

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Condiciones sobre la mesa

El candidato dejó claro que su asistencia dependerá de acuerdos previos. Propuso definir condiciones equitativas, establecer temarios, seleccionar moderadores y fijar escenarios bajo criterios previamente pactados.

“No voy a prestarme a la manipulación mediática ni a la política espectáculo”, reiteró.

Las condiciones planteadas han generado cuestionamientos entre sus rivales, quienes consideran que podrían restringir la discusión de temas sensibles como la seguridad o los resultados de la política de “paz total”.

Con este nuevo panorama, los debates presidenciales se perfilan como un escenario determinante para contrastar propuestas y medir el pulso real de la campaña electoral en Colombia.