Cruce de versiones por los hechos

La Gobernación de Arauca confirmó que entre los heridos se encuentra la docente Paola Infante Jaimes, directora del Centro Educativo Rural Atanasio Girardot, quien resultó afectada durante los hechos. En su pronunciamiento, la administración departamental expresó solidaridad con las víctimas y reiteró el llamado a proteger a la población civil en medio del conflicto.

“Ninguna persona debe ser víctima de la violencia, mucho menos quienes trabajan por el bienestar y la formación de nuestras comunidades”, señaló la Gobernación, que además pidió a las autoridades avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido y adoptar medidas para evitar nuevos hechos.

Sin embargo, la versión oficial contrasta con denuncias de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, que aseguró que, tras el atentado, se habrían presentado acciones de la fuerza pública contra civiles en el sector del barrio La Esperanza.

Según la organización, miembros de la fuerza pública habrían disparado contra un vehículo en el que se movilizaba la docente, causándole heridas de gravedad en el cráneo, tórax y extremidades superiores. La mujer permanece bajo atención médica en el Hospital del Sarare.

La ONG también denunció la presunta detención irregular de dos jóvenes, uno de ellos identificado como Roy David Giménez Maldonado, de 23 años, quien posteriormente fue dejado en libertad, mientras que del segundo no se tiene información confirmada.

Estas acciones, según la organización, podrían constituir violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, en particular en lo relacionado con la protección de la población civil en medio del conflicto armado.

Hasta el momento, las autoridades no han respondido públicamente a estas denuncias. Entretanto, continúan las operaciones en la zona y las labores de inteligencia para ubicar a los responsables del ataque.

El caso se mantiene en desarrollo, en medio de un contexto de seguridad complejo en el departamento de Arauca, donde persisten acciones de grupos armados y tensiones en zonas urbanas y rurales.