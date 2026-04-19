Bombardeo contra el ELN en Catatumbo dejó cinco militares heridos

Un bombardeo contra un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, dejó cinco militares heridos en medio de una operación adelantada por la Fuerza Pública en las últimas horas. El ataque aéreo se llevó a cabo entre los municipios de Tibú y El Tarra, una zona estratégica donde este grupo armado mantiene presencia y disputa el control territorial con estructuras de disidencias.

De acuerdo con la información confirmada, la operación fue ejecutada por unidades del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), consideradas entre las más entrenadas de las Fuerzas Militares. El objetivo era impactar un campamento del ELN en uno de sus principales enclaves en la región.

Durante el desarrollo de la operación y los combates posteriores en tierra, cinco uniformados del Ejército resultaron heridos. Según el reporte preliminar, ninguno presenta lesiones de gravedad y todos fueron trasladados a un centro asistencial, donde reciben atención médica.

Las tropas permanecen desplegadas en la zona adelantando labores para consolidar los resultados de la operación, en medio de condiciones climáticas complejas que han dificultado el avance y la verificación completa de los daños causados a la estructura armada ilegal.

Este bombardeo se convierte en el segundo autorizado por el Gobierno nacional contra el ELN en lo corrido de la actual administración. El primero tuvo lugar el pasado 4 de febrero en la misma región del Catatumbo, donde fueron abatidos siete presuntos integrantes de ese grupo armado y uno más fue capturado.

En esa ocasión, las autoridades también reportaron la incautación de material de guerra, incluyendo armas largas y cortas, municiones, artefactos explosivos improvisados y granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones, así como la destrucción de aeronaves no tripuladas utilizadas en acciones armadas.

Durante el actual Gobierno, las Fuerzas Militares han desarrollado un total de 19 operaciones de alta precisión: dos contra el ELN, cinco contra el Clan del Golfo y doce contra las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

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El uso de bombardeos ha marcado un cambio frente a los planteamientos iniciales del presidente Gustavo Petro, quien en años anteriores había expresado reparos frente a este tipo de operaciones, especialmente en contextos donde pudiera haber presencia de menores de edad. Sin embargo, en el desarrollo de su administración se han retomado estas acciones, bajo la directriz de verificar previamente las condiciones en el terreno.

La ofensiva ocurre en un contexto de creciente tensión en el Catatumbo, donde persisten enfrentamientos entre la Fuerza Pública y grupos armados ilegales. La región atraviesa una compleja situación de orden público, con comunidades que han denunciado confinamiento y riesgos constantes por los combates.

La llamada Operación Catatumbo, que busca contrarrestar la presencia del ELN y las disidencias, se mantiene activa. No obstante, la crisis de seguridad en esta zona del país continúa siendo una de las más delicadas, mientras avanzan las acciones militares y las autoridades intentan recuperar el control territorial.