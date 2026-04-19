Petro demandará a Daniel Noboa por calumnia tras escándalo por alias 'Fito'

El presidente Gustavo Petro demandará por calumnia a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, luego de que este asegurara que durante una visita a la ciudad Manta en 2025, el mandatario colombiano se reunió con un grupo de personas que supuestamente tienen vínculos con el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito'.

"He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia", escribió Petro este domingo en X al anunciar la acción judicial.

El señalamiento de Noboa, hecho en una entrevista con la revista Semana en la que no confirmó un encuentro directo de Petro con 'Fito', fue rechazado por el mandatario colombiano, quien negó cualquier relación y aseguró que su presencia en Ecuador en aquella ocasión obedeció únicamente a actividades oficiales.

En esa entrevista, Noboa afirmó que Petro "se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con alias Fito", en referencia al movimiento político ecuatoriano vinculado al expresidente Rafael Correa, actualmente en la oposición.

Lea aquí: Refuerzan pie de fuerza en Nariño en medio de tensión en frontera con Ecuador

Petro respondió a esas declaraciones defendiendo su visita a Manta, a donde según explicó, viajó en mayo de 2025 luego de asistir en Quito a la segunda posesión presidencial de Noboa, y aseguró que durante toda su estancia contó con la protección permanente del Ejército ecuatoriano, así como con su esquema de seguridad colombiano.

"El mismo Noboa dio la orden, como debe ser, para que el Ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta, a donde fui el día de su posesión a la que asistí y me trató con displicencia solo porque pedí la libertad del preso político Jorge Glas, ciudadano colombiano y exvicepresidente de la república del Ecuador", agregó Petro.

Visita secreta

La visita de Petro a Manta no estaba en su agenda de viaje a Ecuador y se supo que había ocurrido por informaciones de prensa, tras las cuales surgieron versiones no confirmadas de que el mandatario supuestamente se había reunido en esa ciudad con alias 'Fito', el narcotraficante más peligroso de ese país, que fue capturado un mes después y extraditado a Estados Unidos.

Petro subrayó hoy que tanto sus escoltas como otros testigos pueden dar fe de sus actividades en ese viaje, y rechazó que su presencia en esa ciudad pueda ser interpretada como indicio de contactos irregulares.

"No sé si ir a algún lugar del Ecuador implique la sospecha de contactos oscuros. Manta es un lugar hermoso que vale la pena conocer", señaló el mandatario colombiano, quien está de viaje en España.

Le puede interesar: La CIA no tiene datos de un plan contra Iván Cepeda, confirmó MinDefensa

Asimismo, indicó que se hospedó en una cabaña de madera sin "lujos ni estridencias" y que incluso periodistas colombianos visitaron el lugar sin encontrar elementos que respalden las acusaciones en su contra.

Este episodio se suma a otros desencuentros entre los dos presidentes, reflejo del deterioro de la relación bilateral, que en los últimos meses ha escalado también al terreno comercial, con la imposición mutua de aranceles a productos de ambos países y la llamada a consultas de ambos embajadores.