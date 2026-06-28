Si aún no tiene planes para este puente festivo, Bogotá celebra una nueva edición del Festival de la Lechona, un evento que reunirá a 86 establecimientos de la tradicional Zona L, en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Del 27 al 29 de junio, los visitantes podrán disfrutar de la receta tradicional y de nuevas preparaciones como hamburguesas, tacos, empanadas, conos y picadas elaboradas con lechona.

Uno de los principales atractivos será una porción especial por $12.000, disponible durante los tres días del festival en los restaurantes participantes.

Además de la oferta gastronómica, la programación incluye presentaciones musicales, muestras folclóricas y actividades para toda la familia.

El recorrido estará ubicado en la Zona L, sobre la avenida Caracas y las calles 27 y 28 Sur, uno de los sectores más reconocidos de Bogotá por la tradición lechonera.