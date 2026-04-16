Golpe al mercado ilegal en la Calle 13: hallan celulares robados en Perú

Una intervención de gran escala realizada en la Calle 13 de Bogotá dejó al descubierto la magnitud del mercado ilegal de celulares en la capital. Durante más de ocho horas, las autoridades ejecutaron un operativo que permitió identificar dispositivos robados y decomisar miles de accesorios sin respaldo legal.

La acción fue coordinada entre la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la DIAN, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad. En total, se realizaron controles en 11 establecimientos, donde los uniformados revisaron minuciosamente los equipos disponibles para la venta.

Uno de los puntos clave del procedimiento fue la verificación de los códigos IMEI, herramienta que permitió rastrear el origen de los dispositivos. Tras el cruce de información con bases de datos nacionales e internacionales, se estableció que 122 celulares habían sido reportados como hurtados en Perú y posteriormente comercializados en Colombia.

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Evidencia de redes criminales

De acuerdo con las autoridades, estos hallazgos confirman la existencia de estructuras delincuenciales transnacionales que se dedican al tráfico ilegal de celulares. Estas redes manipulan los sistemas de identificación para ingresar los equipos al mercado informal.

Durante el operativo también se evidenció una práctica recurrente en algunos locales: la mezcla de productos legales con mercancía ilícita, una estrategia utilizada para evadir controles y dificultar la detección de irregularidades.