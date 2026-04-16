Golpe al mercado ilegal en la Calle 13: hallan celulares robados en Perú

Una intervención de gran escala realizada en la Calle 13 de Bogotá dejó al descubierto la magnitud del mercado ilegal de celulares en la capital. Durante más de ocho horas, las autoridades ejecutaron un operativo que permitió identificar dispositivos robados y decomisar miles de accesorios sin respaldo legal.
La acción fue coordinada entre la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la DIAN, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad. En total, se realizaron controles en 11 establecimientos, donde los uniformados revisaron minuciosamente los equipos disponibles para la venta.
Uno de los puntos clave del procedimiento fue la verificación de los códigos IMEI, herramienta que permitió rastrear el origen de los dispositivos. Tras el cruce de información con bases de datos nacionales e internacionales, se estableció que 122 celulares habían sido reportados como hurtados en Perú y posteriormente comercializados en Colombia.
Le puede interesar: Confirman muerte accidental de dos niños en Meta hallados dentro de una nevera
Evidencia de redes criminales
De acuerdo con las autoridades, estos hallazgos confirman la existencia de estructuras delincuenciales transnacionales que se dedican al tráfico ilegal de celulares. Estas redes manipulan los sistemas de identificación para ingresar los equipos al mercado informal.
Durante el operativo también se evidenció una práctica recurrente en algunos locales: la mezcla de productos legales con mercancía ilícita, una estrategia utilizada para evadir controles y dificultar la detección de irregularidades.
Millonaria incautación de accesorios
Además de los celulares, fueron incautados cerca de 40.000 accesorios tecnológicos, entre pantallas, baterías, audífonos y otros repuestos. Ninguno contaba con documentación que acreditara su ingreso legal al país.
El valor estimado de esta mercancía asciende a 600 millones de pesos, lo que representa un golpe importante a las economías ilegales que operan en este sector.
El secretario de Seguridad, César Restrepo Flórez, advirtió sobre las consecuencias de adquirir este tipo de productos. Subrayó que comprar artículos hurtados financia el crimen y fortalece las redes ilegales.
Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Giovanni Cristancho, destacó que este tipo de operativos afectan directamente el contrabando, reduciendo la competencia desleal y protegiendo el recaudo fiscal del Estado.
Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana para combatir estas prácticas. La Policía Fiscal y Aduanera habilitó la línea 159, el WhatsApp 321 394 2169 y el correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co para recibir denuncias sobre comercialización ilegal.
Este operativo reafirma la presión institucional sobre puntos críticos de la ciudad y evidencia cómo el mercado ilegal de celulares sigue siendo un reto en materia de seguridad en Bogotá.