Neblina en Bogotá afecta vuelos en El Dorado hoy 15 de abril

La jornada de este miércoles 15 de abril comenzó con complicaciones para cientos de viajeros en Bogotá. Una espesa neblina redujo considerablemente la visibilidad en el Aeropuerto Internacional El Dorado, afectando la llegada y salida de múltiples vuelos desde la madrugada.

De acuerdo con la Aeronáutica Civil, las condiciones meteorológicas han impedido que varias aeronaves aterricen con normalidad, lo que obligó a implementar ajustes en la programación sin necesidad de cerrar la terminal aérea.

Aunque el aeropuerto continúa en funcionamiento, la baja visibilidad ha impactado directamente los tiempos operativos. Las demoras se han extendido a distintos itinerarios, especialmente en rutas internacionales, donde los márgenes de seguridad son más estrictos.

La autoridad aeronáutica señaló que la normalización dependerá de la evolución del clima, por lo que los retrasos podrían mantenerse durante varias horas, junto con posibles reprogramaciones.

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Cancelaciones y desvíos agravan el panorama

El efecto de la niebla en El Dorado ya se refleja en decisiones operativas de las aerolíneas. Latam ha cancelado al menos cinco vuelos hacia diferentes destinos del país, mientras que Avianca ha tenido que desviar algunas aeronaves para evitar riesgos durante el aterrizaje.

Esto ha generado congestión en la terminal, donde varios pasajeros permanecen a la espera de soluciones que les permitan continuar con sus viajes.

En las salas de embarque, la incertidumbre es evidente. Los viajeros consultan constantemente el estado de sus vuelos, mientras en redes sociales aumentan los reportes de inconformidad por los retrasos.

Muchos usuarios han quedado represados en el aeropuerto, a la expectativa de nuevas instrucciones o alternativas por parte de las aerolíneas.

Recomendaciones para quienes tienen vuelos programados

Frente a la situación, las autoridades reiteraron varias recomendaciones para quienes deben viajar desde el Aeropuerto El Dorado:

Verificar el estado del vuelo antes de salir hacia el aeropuerto

Mantener comunicación directa con la aerolínea

Anticipar posibles cambios en horarios o itinerarios

El monitoreo de las condiciones se mantiene activo, priorizando la seguridad en cada operación.

Según el IDIGER, durante la mañana se prevé un cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, en la tarde se esperan lluvias en Bogotá, principalmente en el oriente de la ciudad, con probabilidad de actividad eléctrica.

La temperatura máxima alcanzaría los 20 °C, mientras que en la noche continuarían las precipitaciones, especialmente en el norte de la capital.

Derechos de los pasajeros ante retrasos por clima

Cuando las demoras obedecen a factores como el clima, estas se consideran una “justa causa”. En ese sentido, las aerolíneas pueden modificar itinerarios sin asumir costos adicionales como hospedaje o indemnizaciones.

No obstante, los viajeros pueden optar por el reembolso total del tiquete no utilizado o aceptar un cambio de vuelo sin costo, decisión que no es obligatoria.