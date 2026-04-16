En medio del debate electoral y de la Cumbre de Gobernadores que se realizó este miércoles, la academia también entra en escena como un actor clave para conectar visiones y construir consensos. Así lo destacó María Carmelina Londoño, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de La Sabana.

“La escuela de gobierno de la Universidad de la Sabana se ha propuesto ser un epicentro de encuentro entre los liderazgos actuales y los liderazgos emergentes. Y nuestra tarea es justamente construir ese diálogo entre distintos sectores para construir país y para garantizar una Latinoamérica mejor gobernada”, afirmó.

La directiva resaltó que la articulación entre la Federación Nacional de Departamentos, la academia y los medios de comunicación refleja la necesidad de generar espacios de diálogo en un momento clave para el país.

“Esta alianza entre la Federación Nacional de Departamentos y la Escuela de Gobierno junto con nuestros medios de comunicación del país, los más importantes, la presencia de todos ellos es un símbolo de lo que es la escuela de gobierno, un lugar donde se construyen puentes, puentes entre sectores, puentes entre generaciones, los líderes actuales y los nuevos talentos de liderazgo público y puentes entre territorios”, explicó.

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Diálogo entre regiones y candidatos, clave en el momento electoral

En el contexto de las elecciones, Londoño subrayó la importancia de alinear las propuestas nacionales con las necesidades territoriales.

“Yo creo que en este momento electoral es muy importante alinearse entre los distintos niveles porque somos un país de regiones, somos un país de territorios”, señaló.

En ese sentido, destacó que los candidatos presidenciales han empezado a incorporar las propuestas de los gobernadores en sus planes de gobierno.

“Todos los candidatos intentaron mostrar cómo sus planes de gobierno atienden, escuchan las necesidades de los territorios, de los gobernadores, y esto lo hicieron porque evidentemente se notó haber atendido a ese libro blanco, esas líneas y propuestas de la Federación para que los candidatos presidenciales las puedan analizar, incorporar en sus propios planes de gobierno”, indicó.

La participación de la academia en este tipo de escenarios busca fortalecer el debate público y aportar a la construcción de políticas más articuladas con las realidades regionales, en un momento en el que la descentralización y la gobernanza territorial están en el centro de la discusión nacional.