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Plan retorno: así funcionará el pico y placa regional para entrar a Bogotá este lunes festivo

Dom, 28/06/2026 - 16:56
Las autoridades anunciaron reversibles, contraflujos y pico y placa regional en los nueve ingresos a Bogotá para facilitar el regreso de miles de viajeros durante el puente festivo.
pico y placa
Créditos:
Policía Nacional de Colombia

Este lunes festivo 29 de junio, miles de vehículos regresarán a Bogotá por el puente de San Pedro. Para evitar grandes congestiones, las autoridades implementarán medidas especiales de movilidad, entre ellas el pico y placa regional, reversibles y planes de contingencia en los principales corredores de ingreso a la capital.

Uno de los puntos con mayor flujo será la Autopista Sur, por donde se espera el ingreso de más de 169.000 vehículos. En este corredor habrá un reversible entre la avenida Canoas y la avenida San Marón, que funcionará de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. para agilizar la entrada a Bogotá. 

En el corredor La Mesa-Mosquera-Bogotá también habrá cambios. Desde las 10:00 a. m. y hasta las 11:59 p. m. operará un reversible continuo entre Apulo y Mosquera, dejando la vía únicamente en sentido hacia Bogotá para facilitar el retorno.

Las autoridades recordaron que este lunes también regirá el pico y placa regional en los nueve accesos a la ciudad.

Así funcionará:

  • De 12:00 m. a 4:00 p. m.: ingresan únicamente vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).
  • De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: podrán ingresar únicamente vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).
  • Antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p. m.: no habrá restricción.

La medida aplicará en los nueve corredores de ingreso a Bogotá: Autopista Norte, Autopista Sur, calle 13, calle 80, carrera Séptima, avenida Boyacá (vía al Llano), vía Suba-Cota, vía La Calera y vía Choachí.

Las autoridades recomendaron planear el viaje con anticipación, respetar la señalización y conducir con precaución para evitar congestiones y accidentes durante el plan retorno.

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