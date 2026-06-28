Movistar Arena será punto de donaciones para Venezuela: esto puede llevar

El Movistar Arena Colombia anunció que recibirá donaciones para apoyar a personas afectadas por la emergencia en Venezuela. El punto de recolección funcionará desde el 29 de junio, en el costado norte del escenario.
Punto de donación en el Movistar Arena
El Movistar Arena Colombia se sumó a las iniciativas de apoyo a Venezuela y habilitará un punto de recolección de ayudas en Bogotá. La convocatoria fue divulgada por el escenario a través de sus redes sociales, junto con la Fundación Juntos Se Puede y Movistar.
Según la información publicada, las donaciones se recibirán desde el 29 de junio, entre las 12:00 m. y las 3:00 p. m., en los muelles de carga del costado norte del Movistar Arena. El llamado está dirigido a ciudadanos que quieran entregar elementos de primera necesidad para atender la emergencia.
La campaña solicita principalmente agua potable, alimentos no perecederos, insumos médicos, pastillas potabilizadoras de agua y mascarillas de alta protección. Estos elementos hacen parte de los insumos priorizados en escenarios de emergencia, donde el acceso a agua segura, alimentación básica y atención médica puede verse afectado.
El anuncio se suma a otros gestos recientes del Movistar Arena, que también iluminó su fachada con los colores de la bandera venezolana como mensaje de apoyo a las familias afectadas por los terremotos registrados en ese país.
Más campañas de ayuda en Bogotá
La nueva jornada en el Movistar Arena se integra a una red más amplia de apoyo activada en Bogotá. En los últimos días, distintas organizaciones han abierto puntos de acopio y canales de donación para reunir ayudas destinadas a Venezuela.
La Fundación Juntos Se Puede ya había habilitado un centro de recepción de donaciones en la capital, con el propósito de recoger víveres, medicamentos, ropa y artículos de primera necesidad. La organización también informó que apoyaría procesos de búsqueda de familiares reportados como desaparecidos.
La Alcaldía de Bogotá también publicó información sobre fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que pueden recibir ayudas humanitarias para Venezuela. Entre las organizaciones mencionadas están Juntos Se Puede, Corazones Sin Fronteras y Fundación Caminantes de San José.
Además, la Cruz Roja Colombiana activó canales para donaciones monetarias y para orientar a personas que hayan perdido contacto con familiares en Venezuela. La entidad dispuso líneas de atención y correos para solicitudes de restablecimiento de contacto familiar.
En este contexto, el punto del Movistar Arena busca ampliar los lugares disponibles para entregar ayudas en especie. La información difundida no precisa una fecha de cierre, por lo que quienes planeen donar deben revisar los canales oficiales del escenario antes de desplazarse.
Por ahora, la recepción comenzará el 29 de junio en el horario anunciado. Las autoridades y organizaciones que participan en estas campañas continuarán definiendo el traslado y la distribución de los insumos hacia las zonas afectadas en Venezuela.