Movistar Arena será punto de donaciones para Venezuela: esto puede llevar

El Movistar Arena Colombia anunció que recibirá donaciones para apoyar a personas afectadas por la emergencia en Venezuela. El punto de recolección funcionará desde el 29 de junio, en el costado norte del escenario.

Punto de donación en el Movistar Arena

El Movistar Arena Colombia se sumó a las iniciativas de apoyo a Venezuela y habilitará un punto de recolección de ayudas en Bogotá. La convocatoria fue divulgada por el escenario a través de sus redes sociales, junto con la Fundación Juntos Se Puede y Movistar.

Según la información publicada, las donaciones se recibirán desde el 29 de junio, entre las 12:00 m. y las 3:00 p. m., en los muelles de carga del costado norte del Movistar Arena. El llamado está dirigido a ciudadanos que quieran entregar elementos de primera necesidad para atender la emergencia.

La campaña solicita principalmente agua potable, alimentos no perecederos, insumos médicos, pastillas potabilizadoras de agua y mascarillas de alta protección. Estos elementos hacen parte de los insumos priorizados en escenarios de emergencia, donde el acceso a agua segura, alimentación básica y atención médica puede verse afectado.

El anuncio se suma a otros gestos recientes del Movistar Arena, que también iluminó su fachada con los colores de la bandera venezolana como mensaje de apoyo a las familias afectadas por los terremotos registrados en ese país.