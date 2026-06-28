Una juez envió a prisión a un hombre y una mujer señalados de estar involucrados en la desaparición de un taxista de 42 años, cuyo rastro se perdió el 19 de diciembre de 2025 en la localidad de Bosa, en Bogotá.

Según la Fiscalía, el conductor ingresó a una barbería en la mañana de ese día y nunca volvió a salir. Desde entonces, las autoridades desconocen su paradero.

Durante la investigación fueron recopilados videos de seguridad que, presuntamente, muestran un forcejeo con la víctima antes de que el establecimiento fuera cerrado. Además, en el lugar fueron hallados rastros de sangre que, tras pruebas de ADN, correspondían al taxista desaparecido.

Con estos elementos, Karen Dayana Díaz Rivera y Hernán Darío Cano González fueron capturados e imputados por el delito de desaparición forzada agravada. Ninguno aceptó los cargos.

Mientras avanza el proceso judicial, ambos permanecerán en prisión y las autoridades continúan las investigaciones para establecer qué ocurrió con el conductor, cuyo paradero sigue siendo desconocido.