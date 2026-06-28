El Gobierno colombiano puso en marcha nuevas acciones para apoyar a los connacionales afectados por los terremotos en Venezuela. Entre las medidas está la apertura de un centro de acopio en el Consulado de Colombia en Caracas y una línea de atención para brindar orientación a quienes requieran asistencia.
Además, funcionarios del Consulado y de la Unidad para las Víctimas recorren albergues y hospitales para identificar a los colombianos afectados, actualizar el censo y conocer sus principales necesidades.
Mientras tanto, el equipo de búsqueda y rescate USAR COL-1 continúa trabajando en el estado de La Guaira. Los rescatistas ya completan más de 60 horas de operaciones y mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre las edificaciones colapsadas, luego de rescatar con vida a un niño de 11 años.
Como parte de la respuesta humanitaria, el Gobierno también anunció un nuevo vuelo con ayuda para Venezuela. El envío incluirá 3.200 elementos de emergencia, ocho toneladas de bienestarina, medicamentos, carpas, cobijas, colchonetas, kits de aseo y bolsas para cadáveres.
Las autoridades señalaron que la asistencia continuará en coordinación con el Gobierno venezolano mientras avanzan las labores de rescate y atención a las víctimas de la tragedia.