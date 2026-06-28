El Gobierno colombiano puso en marcha nuevas acciones para apoyar a los connacionales afectados por los terremotos en Venezuela. Entre las medidas está la apertura de un centro de acopio en el Consulado de Colombia en Caracas y una línea de atención para brindar orientación a quienes requieran asistencia.

Además, funcionarios del Consulado y de la Unidad para las Víctimas recorren albergues y hospitales para identificar a los colombianos afectados, actualizar el censo y conocer sus principales necesidades.

Mientras tanto, el equipo de búsqueda y rescate USAR COL-1 continúa trabajando en el estado de La Guaira. Los rescatistas ya completan más de 60 horas de operaciones y mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre las edificaciones colapsadas, luego de rescatar con vida a un niño de 11 años.