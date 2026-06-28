 Mundial 2026
Inicio
Colombia

Colombia refuerza ayuda a afectados por los terremotos en Venezuela

Dom, 28/06/2026 - 13:04
El Gobierno activó una red de apoyo para colombianos en Venezuela, mientras prepara un nuevo envío de ayuda humanitaria.
UNGRD
Créditos:
UNGRD

El Gobierno colombiano puso en marcha nuevas acciones para apoyar a los connacionales afectados por los terremotos en Venezuela. Entre las medidas está la apertura de un centro de acopio en el Consulado de Colombia en Caracas y una línea de atención para brindar orientación a quienes requieran asistencia.

Además, funcionarios del Consulado y de la Unidad para las Víctimas recorren albergues y hospitales para identificar a los colombianos afectados, actualizar el censo y conocer sus principales necesidades.

Mientras tanto, el equipo de búsqueda y rescate USAR COL-1 continúa trabajando en el estado de La Guaira. Los rescatistas ya completan más de 60 horas de operaciones y mantienen la búsqueda de sobrevivientes entre las edificaciones colapsadas, luego de rescatar con vida a un niño de 11 años.

Como parte de la respuesta humanitaria, el Gobierno también anunció un nuevo vuelo con ayuda para Venezuela. El envío incluirá 3.200 elementos de emergencia, ocho toneladas de bienestarina, medicamentos, carpas, cobijas, colchonetas, kits de aseo y bolsas para cadáveres.

Las autoridades señalaron que la asistencia continuará en coordinación con el Gobierno venezolano mientras avanzan las labores de rescate y atención a las víctimas de la tragedia.

Venezuela
Terremoto
Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Mundo
La ola de calor en Europa deja más de 1.300 muertes, alerta la OMS
Europa
La organización advirtió que millones de personas siguen expuestas a temperaturas extremas mientras varios países baten récords históricos de calor.
Mundo
Se eleva a 1.450 la cifra de personas fallecidas por el doble terremoto en Venezuela
Se eleva a 1.450 la cifra de personas fallecidas por el doble terremoto en Venezuela
Venezuela reporta 1.450 fallecidos tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron el norte del país.
Fútbol
La Selección Colombia enfrentará a un viejo conocido: Carlos Queiroz
La Selección Colombia enfrentará a un viejo conocido: Carlos Queiroz
El entrenador portugués dirigió a Colombia entre 2019 y 2020. Seis años después de su salida, se volverán a ver las caras.
Colombia
Colombia celebra una década del matrimonio igualitario
Colombia celebra una década del matrimonio igualitario
Colombia conmemoró 10 años del matrimonio igualitario con un llamado a proteger los derechos LGBTIQ+.