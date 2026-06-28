Un bebé de apenas 10 meses, identificado como Jacobo Rodríguez, murió durante un ataque armado registrado en medio de un presunto hurto en la ciudad.

El hecho ocurrió la noche del sábado en un sector de la ciudad, donde varias personas se encontraban reunidas viendo el partido entre Colombia y Portugal cuando fueron sorprendidas por delincuentes armados. En medio del asalto se escucharon varios disparos.

El menor recibió un impacto de bala y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial junto a su padre, de 39 años, quien también resultó herido. Pese al esfuerzo de los médicos, el bebé falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

La Policía y la Fiscalía adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y capturar a los responsables. Como parte de la búsqueda, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita ubicarlos.

Este nuevo hecho de violencia ha generado indignación en Norte de Santander y reavivó el llamado de las autoridades a denunciar cualquier información que ayude a esclarecer el crimen.