El transporte de carga por las carreteras de Colombia sigue mostrando un fuerte crecimiento. Durante mayo de 2026 se movilizaron 14,4 millones de toneladas de mercancías, un aumento del 11,25 % frente al mismo mes del año anterior, según cifras del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC).

El incremento refleja el buen momento de la actividad logística del país y el papel que desempeña el transporte terrestre para garantizar el abastecimiento de alimentos, combustibles, materias primas y productos destinados al comercio y la industria.

Solo durante ese mes participaron 2.304 empresas transportadoras, que realizaron más de 1,22 millones de viajes en 1,13 millones de vehículos, consolidando una amplia red de distribución en todo el territorio nacional.