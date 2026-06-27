El transporte de carga por las carreteras de Colombia sigue mostrando un fuerte crecimiento. Durante mayo de 2026 se movilizaron 14,4 millones de toneladas de mercancías, un aumento del 11,25 % frente al mismo mes del año anterior, según cifras del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC).
El incremento refleja el buen momento de la actividad logística del país y el papel que desempeña el transporte terrestre para garantizar el abastecimiento de alimentos, combustibles, materias primas y productos destinados al comercio y la industria.
Solo durante ese mes participaron 2.304 empresas transportadoras, que realizaron más de 1,22 millones de viajes en 1,13 millones de vehículos, consolidando una amplia red de distribución en todo el territorio nacional.
¿Qué productos son los que más viajan por las carreteras?
Entre las mercancías sólidas que registraron el mayor volumen de transporte se destacaron:
- Maíz: 694.586 toneladas.
- Bebidas no alcohólicas: 597.547 toneladas.
- Productos varios: 524.938 toneladas.
En cuanto a la carga líquida, los combustibles continúan liderando la movilización nacional:
- Aceites de petróleo o minerales bituminosos refinados: 243,4 millones de galones.
- Aceites crudos de petróleo o minerales bituminosos: 182,8 millones de galones.
- Biodiésel y sus mezclas: 13,2 millones de galones.
Las regiones que más mueven mercancías
El informe también evidencia cuáles son los principales corredores logísticos del país.
Como punto de origen de las cargas, Valle del Cauca ocupó el primer lugar con 2,56 millones de toneladas, seguido por Cundinamarca con 2,10 millones y Antioquia con 1,61 millones.
En los destinos, Cundinamarca recibió el mayor volumen de mercancías con 1,98 millones de toneladas, seguida por Antioquia con 1,93 millones y Valle del Cauca con 1,86 millones.
En el caso de los combustibles y demás cargas líquidas, Meta y Casanare fueron los principales departamentos de origen, mientras que Casanare lideró los destinos, consolidándose como uno de los nodos más importantes para el transporte de hidrocarburos en Colombia.