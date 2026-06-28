¿Cómo fue la primera marcha LGBTIQ+ en Colombia?

El Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ no nació como una celebración, sino como una respuesta a la persecución y la discriminación. Su origen se remonta a los disturbios de Stonewall, ocurridos el 28 de junio de 1969 en Nueva York, cuando personas homosexuales, lesbianas, trans y otras identidades diversas reaccionaron frente a una redada policial en el bar Stonewall Inn.

Con el paso de los años, esa fecha se convirtió en un símbolo mundial de resistencia, visibilidad y exigencia de derechos. En Colombia, la historia del Orgullo también está marcada por el miedo, la exclusión, la movilización social y la lucha por el reconocimiento.

De la persecución a la visibilidad

Durante buena parte del siglo XX, las personas homosexuales en Colombia vivieron bajo fuertes cargas de estigmatización social, religiosa y legal. Antes de 1980, la homosexualidad podía ser perseguida penalmente, lo que obligaba a muchas personas a ocultar su orientación sexual o identidad de género.

Un punto clave llegó con la reforma al Código Penal de 1980, cuando la homosexualidad dejó de ser considerada un delito en el país. Aunque este cambio no eliminó la discriminación, sí abrió una puerta para que el movimiento LGBTIQ+ comenzara a organizarse con mayor fuerza.

En ese contexto surgieron figuras como León Zuleta y Manuel Velandia, creadores del Movimiento de Liberación Homosexual y quienes impulsaron la primera marcha del orgullo en el país. Su trabajo ayudó a fomentar una conversación pública que, para la época, era profundamente incómoda y riesgosa.

La primera marcha del Orgullo en Colombia

Uno de los momentos más importantes de esta historia ocurrió en Bogotá, con la primera marcha del Orgullo en Colombia. Aunque algunas fuentes han señalado el año 1982, varias investigaciones y registros de memoria histórica ubican esta movilización el 28 de junio de 1983.

Ese día, un grupo de 32 personas salió a las calles de la capital para reclamar dignidad, respeto y reconocimiento. La marcha partió desde la antigua Plaza de Toros La Santamaría y llegó hasta la Plazoleta de Las Nieves.

No fue una movilización masiva como las actuales. De hecho, quienes participaron lo hicieron en medio del temor, la vigilancia y la exposición pública. Según registros históricos, la marcha estuvo acompañada por cerca de un centenar de policías, una cifra que mostraba el nivel de control y sospecha que recaía sobre las personas diversas.

Aun así, esa primera movilización abrió un camino. Lo que comenzó con unas pocas decenas de personas se transformó, con los años, en una de las expresiones sociales y culturales más visibles del país.

Menos de dos meses después, el activista León Zuleta fue asesinado con arma blanca en su apartamento en Medellín, en agosto de 1993. El caso nunca fue investigado y quedó en la impunidad. Diversas voces lo han relacionado con la violencia por prejuicio y con el contexto de riesgo que enfrentaban quienes defendían derechos humanos y diversidad sexual en el país.

Más que una celebración

Hoy, las marchas del Orgullo en Colombia reúnen a miles de personas en distintas ciudades del país. Sin embargo, su significado va más allá de los colores, la música y las carrozas: también es una jornada de memoria por quienes fueron perseguidos, excluidos o violentados por su orientación sexual, identidad o expresión de género.

En las últimas décadas, Colombia ha avanzado en el reconocimiento de derechos para las personas LGBTIQ+, especialmente a partir de la Constitución de 1991 y de fallos de la Corte Constitucional sobre parejas del mismo sexo, familias diversas, adopción igualitaria y matrimonio civil, reconocido en 2016.

Aun así, las organizaciones sociales advierten que el reconocimiento legal no siempre se traduce en protección real. Las personas LGBTIQ+, especialmente las personas trans, siguen enfrentando discriminación, barreras de acceso a derechos y distintas formas de violencia.

Por eso, cada 28 de junio no solo se celebra la diversidad. También se recuerda una lucha de décadas por vivir con dignidad, igualdad y sin miedo.