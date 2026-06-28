Las familias que permanezcan en Bogotá durante el puente festivo podrán disfrutar de una nueva jornada de Biblovacaciones, una programación gratuita pensada para que niños y niñas aprovechen sus vacaciones con actividades educativas y recreativas.

La cita principal será este lunes 29 de junio, a las 11:00 de la mañana, en la Biblioteca Pública del Deporte, ubicada en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero.

En esta ocasión, los menores entre 6 y 12 años participarán en la actividad "Guardianes del caballito de mar", que incluirá lectura de cuentos, talleres de manualidades y espacios para aprender sobre el cuidado de los océanos y la biodiversidad.

La entrada es gratuita y no requiere inscripción previa. La iniciativa hace parte de la programación de BibloRed, que durante la temporada de vacaciones ofrece actividades para promover la lectura, la creatividad y el aprendizaje en familia.