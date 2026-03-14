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Impuesto predial 2026 en Bogotá: así puede pagarlo y acceder al 10% de descuento

Sáb, 14/03/2026 - 08:00
La Secretaría de Hacienda habilitó múltiples canales de pago virtual y presencial para facilitar el cumplimiento de este impuesto en la ciudad.
Secretaría de Hacienda Bogotá
Créditos:
Alcaldía de Bogotá

Los contribuyentes en Bogotá ya pueden realizar el pago del impuesto predial correspondiente a 2026 a través de distintos canales habilitados por la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá.

La entidad recordó que el viernes 17 de abril de 2026 vence el plazo para pagar este tributo con 10% de descuento, beneficio disponible para quienes realicen el pago antes de esa fecha.

Para facilitar el proceso, el Distrito dispuso de varios mecanismos que incluyen pagos en línea, medios electrónicos bancarios y pagos presenciales en entidades financieras autorizadas.

Opciones para pagar el predial en Bogotá

Una de las principales alternativas es el botón Pagos Bogotá, plataforma digital de la Secretaría de Hacienda que permite cancelar el impuesto a través de PSE con débito desde cuentas de ahorro o corriente.

A través de este sistema se puede pagar utilizando portales bancarios de entidades como Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco de Bogotá, Banco AV Villas y Banco de Occidente, entre otras entidades financieras.

También se habilitaron pagos mediante tarjetas de crédito Visa y MasterCard en algunos bancos, mientras que ciertas entidades permiten usar tarjetas American Express o Diners.

Adicionalmente, los contribuyentes pueden utilizar medios electrónicos como cajeros automáticos, aplicaciones móviles, canales telefónicos y portales web de las entidades bancarias.

Pago presencial y corresponsales bancarios

Quienes prefieran realizar el trámite de forma presencial pueden hacerlo en oficinas de bancos autorizados como Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco de Bogotá, AV Villas y Banco de Occidente.

Asimismo, el impuesto puede pagarse a través de corresponsales financieros y puntos aliados, entre ellos los corresponsales del Grupo Aval y las cajas de almacenes del Grupo Éxito.

La Secretaría de Hacienda recomendó llevar la factura del impuesto impresa en láser, ya que esto facilita la lectura del código de barras durante el proceso de pago. Una vez realizado el trámite, el registro del pago puede tardar hasta dos días hábiles en reflejarse en el sistema.

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Impuesto predial
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