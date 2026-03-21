El Hospital San Juan de Dios inició su reapertura con actividades de formación clínica dirigidas a estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y a la comunidad, tras 25 años de su cierre en septiembre de 2001.

Este primer paso se concreta con jornadas de simulación clínica, reanimación cardiopulmonar (RCP) y atención de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE), marcando el comienzo del proceso de recuperación de uno de los complejos hospitalarios más importantes en la historia de la salud pública del país.

El retorno de estas actividades representa la recuperación progresiva del hospital y su vocación como centro universitario al servicio de la formación médica, la investigación y la atención en salud.

“Los estudiantes hemos luchado porque este hospital se mantenga y por darle salud pública gratuita y de calidad a los colombianos. Hoy damos el primer paso en este siglo y esperamos que sea el primero de muchos para reabrir este hospital”, afirmó Sebastián Villanueva, representante de los estudiantes de posgrado.

Un proceso institucional de recuperación

La reapertura avanza mediante un convenio interadministrativo entre el Fondo Financiero Distrital de Salud, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de las Culturas, el Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, la Gobernación de Cundinamarca y la Universidad Nacional.

El proyecto contempla que el complejo, conformado por 24 edificios, funcione como un campus de salud con servicios de mediana y alta complejidad, formación de talento humano y desarrollo de conocimiento en áreas como envejecimiento y atención integral.

El cierre del hospital en 2001 marcó el inicio de una etapa de abandono y disputas legales que impactaron la capacidad del sistema de salud y la formación médica en el país.

Regreso de la formación en salud

En esta primera fase, las actividades incluyen capacitación en primeros auxilios, soporte vital básico para adultos y población pediátrica, y uso de desfibrilador externo automático (DEA), con grupos de hasta 25 participantes.

Además, estas jornadas permiten garantizar la continuidad de las prácticas académicas de estudiantes que actualmente desarrollan actividades en el Instituto Materno Infantil.

“Como estudiantes, para nosotros significa demasiado volver a estas aulas y a estos pasillos en donde nació la salud en Colombia. Esperamos que a partir de nosotros las próximas generaciones puedan tener el San Juan de Dios como su casa”, señaló Alejandra Acosta, representante estudiantil de pregrado.

La reapertura se da en un contexto de retos estructurales del sistema de salud, como el cierre de camas hospitalarias, el déficit de especialistas y las brechas en el acceso a servicios.

En este escenario, el regreso del Hospital San Juan de Dios se proyecta como un paso clave para fortalecer la formación médica, ampliar la capacidad instalada y responder a las necesidades del sistema de salud en Colombia.