Recaída de uno de los jóvenes arrollados por taxista ebrio en Bogotá

La tragedia registrada en el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, continúa estremeciendo a Bogotá. Allí, un taxista que conducía bajo los efectos del alcohol arrolló a 11 personas, entre ellas cuatro menores de edad, provocando un escenario de conmoción colectiva.

Uno de los lesionados, identificado como Kevin González, de 27 años, presentó una recaída luego de haber sido dado de alta. Su familia informó que fue encontrado inconsciente el lunes 10 de noviembre, apenas dos días después del violento siniestro.

El joven volvió a ser hospitalizado

González fue trasladado de urgencia al hospital La Victoria, desde donde fue remitido a la clínica Santa Juliana para una nueva valoración. Su padre, Víctor González, cuestionó el manejo inicial del caso y aseguró que habría existido “negligencia” en su primera atención.

“Estaba acostado y cuando llegó el hermanito menor, él estaba inconsciente. Ha habido mucha negligencia con el tema”.

Amigos del joven, quienes también estuvieron presentes durante el atropello, respaldaron la denuncia. Uno de ellos se preguntó cómo era posible que un paciente que, según relató, “voló tres metros” por el impacto, hubiera sido enviado a casa.

Respuesta del centro médico

La entidad donde inicialmente fue atendido indicó que el paciente permaneció más de seis horas en observación. Además, detalló que se le practicaron exámenes completos, incluido TAC de cráneo, sin encontrar lesiones aparentes.

No obstante, su familia insiste en que González presentaba golpes en la pelvis y la frente, producto del choque, y que estos no se valoraron con la debida rigurosidad.

Un siniestro que elevó las alarmas

El atropello se registró cerca de una barbería del barrio Santa Rita, donde varias personas conversaban cuando el taxi las embistió a toda velocidad. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del impacto, imágenes que circularon con rapidez en redes sociales y medios, acrecentando la indignación de la comunidad.