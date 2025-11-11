La muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, continúa revelando nuevas aristas. Aunque los hechos derivaron en la captura de cuatro personas, hasta ahora solo Ricardo González y Juan Carlos Suárez enfrentan imputación formal por homicidio agravado. Las dos mujeres detenidas junto a ellos fueron dejadas en libertad, sin explicaciones públicas sobre la determinación.

Las mujeres involucradas: una disfrazada de Kitana

Entre las detenidas figura Kleidymar Paola Fernández, ciudadana venezolana cuya permanencia en el país sería irregular, según datos conocidos por Migración Colombia. La joven quedó registrada en videos de seguridad con un llamativo disfraz azul de Kitana, lo que permitió su identificación.

La otra mujer fue reconocida como Bertha Yohana Parra, una exreligiosa cuyo papel no ha sido del todo esclarecido.

Testimonios inquietantes

La investigación de la Fiscalía General de la Nación recoge narraciones que señalan a Fernández como pieza determinante en la agresión. Testigos aseguran que ella habría insistido repetidamente para que Suárez golpeara a la víctima.

De acuerdo con el relato de un amigo de Moreno:

“Le pegaron puños a Jaime hasta que lo tiraron al piso, y ya en el suelo le empiezan a dar varias patadas en la cara y el cuerpo mientras la chica del disfraz azul los motiva a seguirlo golpeando, decía que le pegaran a él; la chica del disfraz negro solo observaba”.

Según las versiones recopiladas, mientras Fernández incitaba a continuar el ataque, Parra permaneció en silencio, sin intervenir.