El transporte aéreo en Colombia mantiene una tendencia de crecimiento en 2026. Según el balance de la Aeronáutica Civil, durante el primer trimestre del año se movilizaron 15 millones de pasajeros, lo que representa un aumento del 8,7% frente al mismo periodo de 2025.

Solo en marzo, el sector registró 4,9 millones de viajeros, un incremento del 9,9%, equivalente a 451.000 pasajeros adicionales en comparación con el mismo mes del año anterior.

En el mercado interno, entre enero y marzo se movilizaron 8,5 millones de pasajeros, con un crecimiento del 8,6%. Entre los destinos con mejor desempeño se destacan Cali, Medellín, Barranquilla, Montería y Popayán. Este último registró un aumento significativo asociado al flujo turístico de temporada.

En cuanto a las rutas internacionales, en marzo se transportaron 2,15 millones de pasajeros, con un crecimiento del 10,6%. En el acumulado del trimestre, la cifra llegó a 6,5 millones, lo que representa un aumento del 8,9%. Los principales flujos se concentraron hacia destinos como México, República Dominicana, Argentina, Guatemala, El Salvador y las Antillas Holandesas.

Carga aérea también crece

El transporte de carga y correo también reportó resultados positivos. En el primer trimestre de 2026 se movilizaron 244.000 toneladas, con un crecimiento del 4,7%.

Solo en marzo, se transportaron 83.000 toneladas, un aumento del 6,8% frente al mismo periodo del año anterior. La carga internacional alcanzó 209.000 toneladas en el trimestre, impulsada por el comercio electrónico y las conexiones logísticas de larga distancia.

Por su parte, la carga nacional sumó 35.000 toneladas en los tres primeros meses del año, con un crecimiento del 4,4%. En marzo, este segmento registró un repunte del 9,6%, asociado a la distribución en rutas troncales y regionales.

La Aeronáutica Civil señaló que estos resultados reflejan una demanda sostenida tanto en el mercado nacional como internacional, apoyada por la conectividad aérea y la estabilidad del sector turístico.