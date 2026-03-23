El accidente del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, deja 66 uniformados fallecidos, según el balance oficial de las Fuerzas Militares. En la aeronave viajaban 128 personas.

De acuerdo con el reporte, 57 militares fueron rescatados y evacuados a diferentes ciudades del país, mientras que un soldado resultó ileso. Cuatro uniformados continúan desaparecidos en medio de las labores de búsqueda que avanzan en la zona del siniestro.

La emergencia se registró en la mañana de este lunes, cuando el avión se precipitó a tierra y se incendió pocos minutos después de despegar. Las causas del accidente aún no han sido establecidas y son materia de investigación.

Entre las víctimas fatales se encuentran 58 integrantes del Ejército Nacional, 6 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y 2 de la Policía Nacional. Las autoridades adelantan el proceso de identificación de los cuerpos.

Debido a la gravedad de la situación, los heridos han sido trasladados a centros médicos en Florencia, Neiva y Bogotá. De ellos, 19 reciben atención en el Hospital Militar Central y 30 en el Batallón de Sanidad Militar, sin lesiones de mayor gravedad.

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La evacuación se ha realizado principalmente por vía aérea, teniendo en cuenta que Puerto Leguízamo no cuenta con conexión terrestre con el resto del país y presenta condiciones geográficas complejas.

En las labores de búsqueda, rescate y recuperación participan las Fuerzas Militares, organismos de socorro y habitantes de la zona, quienes han apoyado las primeras acciones de atención a los afectados.

Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no existen indicios de que el hecho haya sido producto de un atentado por parte de grupos armados ilegales.

Esta tragedia, una de las más graves de los últimos años en el país, enluta a Colombia y deja al descubierto los riesgos de las operaciones aéreas en regiones apartadas, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.