Según estos testimonios, que también mencionan otros episodios similares, el miedo a represalias y a perder oportunidades laborales ha sido un factor clave para no denunciar oportunamente, lo que reavivó el debate sobre la eficacia de los mecanismos internos en los medios.

El director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, calificó este domingo como "doloroso" el caso y afirmó que la compañía actuará con rigor.

"Estamos del lado de las víctimas (...) se tomaron las medidas de rigor con protocolos laborales y legales muy estrictos", señaló, y añadió que se adoptarán "las decisiones que haya que tomar con severidad".

Carta contra el acoso

En medio de la controversia, más de 40 mujeres periodistas firmaron una carta pública en la que denuncian un patrón de silenciamiento frente a las violencias basadas en género en el sector y piden garantías para quienes deciden hablar.

El documento señaló que, tras denunciar, algunas mujeres han enfrentado presiones, amenazas y procesos judiciales, lo que consideran una forma de revictimización.

"Es urgente garantizar condiciones seguras y justicia con enfoque de género para las víctimas que denuncian acoso en el ejercicio periodístico", señalaron las firmantes, entre ellas María Jimena Duzán, Jineth Bedoya Lima y Catalina Ruiz-Navarro.

En ese contexto, la carta alude al caso del gerente del sistema de medios públicos RTVC, Hollman Morris, y adviertió sobre los riesgos que enfrentan quienes denuncian. En redes sociales, Duzán afirmó que Morris había acudido a "acciones sistemáticas para silenciar a las mujeres que lo denuncian".

Asimismo, las firmantes cuestionan lo que describen como respaldo institucional a los señalados y advierten sobre la persistencia de la impunidad en casos de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, al tiempo que piden a la justicia actuar con enfoque de género.