Así fue el rescate de dos desaparecidos en el Parque Chingaza

Lo que comenzó como una jornada de senderismo terminó en una operación de búsqueda contrarreloj en el Parque Nacional Natural Chingaza, luego de que dos hombres fueran reportados como desaparecidos durante el puente festivo.

La alerta se activó hacia las 10:00 p.m. del domingo 22 de marzo, cuando un habitante rural de Fómeque, Cundinamarca, informó a las autoridades sobre la ausencia de los visitantes, quienes no habían regresado ni respondían a contactos.

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Despliegue en terreno complejo y clima adverso

Conocida la situación, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia en áreas protegidas. Las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) con apoyo de la Policía Nacional y entidades locales.

Dos equipos interinstitucionales iniciaron recorridos simultáneos en puntos estratégicos del parque, como La Paila, Cerro de los Órganos, Laguna del Medio, Lagunas Encadenadas y el Camino Monfortiano.

Las labores no fueron sencillas. El terreno irregular y las condiciones climáticas cambiantes dificultaron el acceso, obligando a los rescatistas a avanzar bajo estrictos protocolos de seguridad.

Horas después, en la tarde del lunes festivo, la Policía Nacional confirmó que los excursionistas fueron ubicados con vida, acompañados por un guía no autorizado.

Se trataba de Alejandro Rodríguez Caicedo de 53 años y León Trujillo Gómez de 54 años, quienes ingresaron al parque por un sendero no habilitado, lo que complicó su ubicación.

Ambos fueron encontrados en buen estado de salud, aunque serán trasladados al hospital de Fómeque para evaluaciones médicas preventivas.

Las pistas clave: mensajes y geolocalización

Antes de desaparecer, los hombres mantuvieron contacto con sus familias. A través de WhatsApp y la aplicación Strava, compartieron detalles de su recorrido.

A las 3:46 p.m. del sábado enviaron la ubicación del lugar donde acamparían. Luego, a las 8:00 p.m. del domingo, informaron que habían alcanzado el que describieron como el “punto más alto de Cundinamarca”.

La última señal registrada fue a las 8:45 p.m. del domingo, cerca de la cima del parque, dato clave para orientar las labores de búsqueda.

El director de Parques Nacionales de Colombia, Luis Olmedo Martínez, confirmó que el ingreso se hizo por una zona no permitida, lo que incrementó los riesgos.

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Durante toda la operación, las autoridades mantuvieron contacto permanente con los familiares, entregando información sobre los avances.

El caso deja una advertencia clara: no respetar los senderos autorizados en Chingaza puede poner en riesgo la vida. Este parque, cercano a Bogotá, es un ecosistema estratégico que alberga especies como el oso de anteojos, la danta de páramo, el puma y el jaguar, además de más de 2.000 especies de flora, incluyendo los frailejones.