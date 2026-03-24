Las tragedias aéreas más recientes en las Fuerzas Armadas de Colombia

La caída del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Puerto Leguízamo, Putumayo, volvió a poner en la memoria colectiva una cadena de tragedias que han marcado a las Fuerzas Armadas de Colombia en la última década.

El accidente, ocurrido en la mañana de este lunes, dejó un saldo de 68 uniformados fallecidos de los 128 ocupantes. Además, 57 militares fueron rescatados, uno salió ileso y cuatro permanecen desaparecidos mientras continúan las labores de búsqueda.

La aeronave se precipitó a tierra y se incendió minutos después de despegar. Entre las víctimas hay 58 integrantes del Ejército, 6 de la FAC, 2 de la Policía Nacional y 2 recientes sin identificar. Los heridos han sido trasladados a centros médicos en Florencia, Neiva y Bogotá, con 19 atendidos en el Hospital Militar Central y 30 en el Batallón de Sanidad Militar.

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Aunque las causas aún están bajo investigación, las autoridades han indicado que no hay indicios de atentado. La tragedia, una de las más graves recientes, revive episodios similares que han golpeado al país.

2015: una seguidilla de tragedias en el aire

El año 2015 quedó marcado por dos accidentes consecutivos. El 1 de agosto, once militares de la Fuerza Aérea Colombiana murieron tras el siniestro de un avión en zona rural de Agustín Codazzi, Cesar.

Las labores de rescate fueron complejas: los cuerpos quedaron atrapados en el fuselaje y su recuperación tomó más de 20 horas. Entre las víctimas estaban el mayor Alberto Ramírez Lombana y la subteniente Luisa Fernanda Salazar Villoga, quienes comandaban la aeronave.

Días después, el 4 de agosto, otro hecho sacudió al país: un helicóptero Blackhawk de la Policía Nacional se estrelló en las selvas de Urabá, Antioquia, dejando 16 policías muertos y dos heridos.

Las primeras hipótesis apuntaron a condiciones meteorológicas adversas. El entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, explicó que la aeronave habría impactado contra una ladera a alta velocidad, posiblemente por nubosidad baja.

2016: el peor accidente del Ejército en aquella época

Un año más tarde, el 27 de junio de 2016, se registró el que ha sido considerado el peor accidente aéreo en la historia del Ejército colombiano.

Un helicóptero MI-17 cayó en una zona montañosa del departamento de Caldas, dejando 17 militares muertos, entre tripulantes y pasajeros.

El entonces presidente Juan Manuel Santos lamentó profundamente lo ocurrido, mientras las autoridades señalaban nuevamente al mal tiempo como una de las posibles causas.