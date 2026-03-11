El Gobierno Nacional y la banca privada anunciaron la puesta en marcha del programa Abrigo, un acuerdo que busca apoyar a los colombianos afectados por la emergencia climática mediante alivios financieros y nuevos créditos para impulsar la recuperación económica.

El pacto fue firmado entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Asobancaria, tras más de una docena de reuniones en las que también participó el presidente de la República y la Superintendencia Financiera de Colombia.

El programa, denominado Alianza Bancaria por la Recuperación Integral y la Generación de Oportunidades (Abrigo), entrará en vigencia desde mañana y se plantea como una alternativa a las inversiones forzosas que el Gobierno había propuesto para atender la emergencia.

El primer componente del acuerdo está dirigido a los colombianos que resultaron damnificados por la emergencia climática.

Las personas inscritas en el Registro Único de Damnificados (RUD) podrán solicitar períodos de gracia de hasta 12 meses en sus créditos.

Durante ese tiempo no se causarán ni se cobrarán intereses y los beneficiarios conservarán su calificación crediticia, por lo que no serán reportados negativamente en centrales de riesgo.

Además, las entidades financieras suspenderán de inmediato los cobros jurídicos y prejurídicos relacionados con esas obligaciones.

Para aplicar estas medidas, la Superintendencia Financiera expedirá las instrucciones correspondientes y cada banco habilitará canales de atención para recibir las solicitudes.

2,1 millones de nuevos créditos para reactivar la economía

El segundo componente del acuerdo está enfocado en la recuperación económica de las regiones afectadas por la emergencia climática.

El sector bancario se comprometió a otorgar 2,1 millones de nuevos créditos en los próximos 12 meses en los ocho departamentos impactados por el fenómeno.

La cifra representa un crecimiento del 15% real frente a los 1,8 millones de créditos que normalmente se desembolsan en esas zonas, lo que implica 270.000 operaciones adicionales.

Estos recursos estarán dirigidos principalmente al sector productivo, con énfasis en turismo, agricultura e industria, donde se proyecta un crecimiento del crédito de al menos el 20%.

Garantías del Gobierno y nuevas líneas de financiación

Una parte de estos créditos contará con instrumentos de respaldo del Gobierno Nacional.

Cerca del 10% de las operaciones estarán acompañadas por garantías del Fondo Nacional de Garantías, que cubrirán hasta el 90% del valor del crédito.

En total se prevé la entrega de 210.000 garantías para facilitar el acceso al financiamiento.

Además, la Bancóldex habilitará líneas de redescuento para 150.000 créditos productivos, lo que permitirá mejorar las condiciones de financiación para empresas y emprendedores.

En los casos con mayor cobertura del Fondo Nacional de Garantías, la tasa de interés no podrá superar el IBR más seis puntos porcentuales.

Créditos para asociaciones y cooperativas

El acuerdo también contempla una línea especial de financiamiento dirigida a comunidades organizadas en esquemas cooperativos o asociativos.

Estos recursos estarán destinados a proyectos productivos que contribuyan a la recuperación económica en las zonas afectadas por la emergencia climática.

La iniciativa busca facilitar el acceso al crédito a organizaciones comunitarias que tradicionalmente tienen mayores dificultades para obtener financiamiento en el sistema bancario.

“El diálogo permitió construir una solución”

El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, aseguró que el acuerdo demuestra que el diálogo entre el Gobierno y el sector financiero permitió encontrar una alternativa viable.

Según explicó, el programa no solo ofrece alivios a quienes tienen deudas, sino que también traza una ruta de recuperación económica basada en un mayor acceso al crédito productivo.

Malagón afirmó que la iniciativa permitirá que los damnificados tengan un respiro financiero mientras se impulsa la reactivación de las economías regionales.