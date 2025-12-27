Así puede verificar si es beneficiario de los pagos a adultos mayores del DPS

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) anunció una de las ampliaciones más significativas de los últimos años en materia de protección social para las personas mayores en Colombia. A partir del ciclo 12 de 2025, el programa Colombia Mayor aumentará su cobertura para beneficiar a tres millones de adultos mayores en todo el territorio nacional, quienes recibirán una renta básica solidaria de 230.000 pesos mensuales.

Esta decisión se enmarca en la estrategia denominada Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario, una iniciativa que busca preparar la transición hacia la Reforma Pensional y fortalecer las políticas públicas orientadas a garantizar un envejecimiento digno. Con este ajuste, el Gobierno nacional apunta a cerrar brechas históricas y ofrecer un ingreso mínimo a quienes no cuentan con una pensión ni con otras fuentes estables de recursos.

El DPS, entidad encargada de diseñar y ejecutar programas sociales para las poblaciones más vulnerables del país, explicó que el aumento en el número de beneficiarios permitirá que millones de personas mayores superen la línea de pobreza extrema. Según la entidad, la renta solidaria de 230.000 pesos representa un apoyo clave para cubrir necesidades básicas como alimentación, servicios públicos y medicamentos.

El director del Departamento de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, aseguró que esta ampliación “fortalece la política de envejecimiento digno y consolida el avance hacia la implementación del Pilar Solidario, uno de los ejes de la Reforma Pensional”. Además, señaló que la medida busca asegurar un ingreso básico para aquellos ciudadanos que, por diferentes razones, no lograron acceder a una pensión durante su vida laboral.

De acuerdo con el cronograma oficial, los beneficiarios comenzarán a recibir las transferencias con el nuevo valor a partir del 23 de diciembre. El ciclo de pagos se extenderá hasta el 12 de enero de 2026 e incluirá tanto a los 1.727.334 beneficiarios antiguos como a los nuevos inscritos al programa, quienes recibirán el mismo monto de 230.000 pesos.

Para la ejecución de este ciclo, el Gobierno Nacional destinará una inversión superior a los 600.000 millones de pesos, recursos que serán administrados a través del Banco Agrario de Colombia y su red de aliados en todo el país. Esta entidad financiera estará a cargo de garantizar la entrega segura y oportuna de los subsidios.

El DPS informó que cada beneficiario recibirá un mensaje de texto en el que se indicará la fecha exacta y el lugar donde podrá reclamar el dinero. Asimismo, las autoridades reiteraron la importancia de consultar únicamente los canales oficiales para evitar fraudes o desinformación.

Las personas interesadas en verificar si hacen parte del programa Colombia Mayor pueden realizar la consulta a través del portal del Banco Agrario, habilitado para este fin. Con esta ampliación, el Gobierno busca reforzar su compromiso con la protección social de los adultos mayores y avanzar hacia un sistema más equitativo e incluyente.