Banco de la República mantiene la tasa de interés en 9,25%

La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en 9,25%, en una determinación que refleja una postura cautelosa frente a la evolución de la inflación, la actividad económica y los riesgos internos y externos.

La decisión se da en un contexto en el que la inflación total mostró una leve desaceleración en noviembre, al ubicarse en 5,3% anual, tras haber alcanzado el 5,5% en octubre. Pese a este descenso, el indicador continúa por encima del nivel observado al cierre de 2024. En paralelo, la inflación básica, que excluye alimentos y precios regulados, se situó en 4,9%, por debajo del 5,2% registrado a finales del año pasado.

No obstante, el Emisor advirtió que las expectativas de inflación a uno y dos años aumentaron en mayor magnitud que la inflación observada, un factor que incidió en la decisión de mantener sin cambios la tasa de interés.

En materia de actividad económica, el Producto Interno Bruto (PIB) creció a una tasa anual de 3,4% en el tercer trimestre, superando las proyecciones del equipo técnico. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por la demanda interna, con un crecimiento del consumo total del 5,6%.

La Junta también tuvo en cuenta el panorama fiscal, marcado por la no aprobación de la Ley de Financiamiento, lo que obliga al Gobierno Nacional a adoptar medidas para equilibrar el Presupuesto General de la Nación en 2026.

En el frente externo, el déficit de la cuenta corriente se amplió a 2,4% del PIB en el tercer trimestre, explicado en gran parte por el déficit en la balanza comercial de bienes, en un entorno de mayor demanda interna. Aunque las condiciones financieras internacionales siguen siendo favorables tras la reducción de tasas en Estados Unidos, el Banco señaló que las tensiones geopolíticas globales continúan en niveles elevados.

Con base en este balance de riesgos, la Junta Directiva reiteró que los futuros movimientos de la tasa de interés dependerán del comportamiento de la inflación y sus expectativas, la dinámica de la actividad económica y la evolución de los factores internos y externos.