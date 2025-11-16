El turismo internacional continúa impulsando la visibilidad de Colombia en el mapa global. En medio del crecimiento sostenido de visitantes extranjeros y del interés por vivir experiencias culturales, naturales y urbanas en distintas regiones del país, dos ciudades colombianas lograron un espacio destacado en el ranking World’s Best Cities 2026, elaborado por la firma internacional Resonance Consultancy.
Se trata de Bogotá y Medellín, incluidas entre las 100 mejores ciudades del mundo gracias a su oferta nocturna, desarrollo urbano, conectividad aérea e inversión extranjera.
Le puede interesar: Estas son las claves más usadas en 2025: inseguras, débiles y predecibles
Bogotá, en el puesto 51: vida nocturna, parques y conectividad
La capital colombiana alcanzó el puesto 51 de la clasificación, un reconocimiento impulsado por su vida nocturna que se extiende hasta la madrugada en zonas como Chapinero y la zona T, dos de los epicentros de ocio más activos del país.
El informe también destacó la amplia red de parques urbanos, así como la tradicional ciclovía dominical, considerada uno de los programas públicos más exitosos en Latinoamérica para fomentar actividad física y apropiación del espacio público.
Otro de los puntos que impulsaron a Bogotá en el ranking fue la creación de nuevas áreas naturales orientadas a mejorar la calidad de vida y dinamizar la economía local. A esto se suma el incremento en inversión extranjera, que consolida a la ciudad como uno de los polos más atractivos de la región para negocios y emprendimiento.
La capital también obtuvo una alta valoración por el flujo constante de pasajeros que se movilizan a través del Aeropuerto Internacional El Dorado, uno de los más transitados y premiados de Sudamérica.
Medellín, por primera vez entre las mejores: puesto 76
Por su parte, Medellín logró ingresar por primera vez al listado y fue ubicada en la casilla 76, un hito que resalta su creciente protagonismo en el escenario urbano global.
Al igual que Bogotá, la ciudad paisa sobresalió por su vida nocturna, cada vez más atractiva para visitantes de diferentes partes del mundo.
Medellín también registró un destacado crecimiento en inversión extranjera, captando 168 millones de dólares durante el primer semestre de 2025. En materia de movilidad, el ranking destacó las mejoras en el acceso al Aeropuerto José María Córdova y el proyecto del Metro Ligero de la Avenida 80.
El informe añadió que durante 2025 se iniciaron 1.500 proyectos de obras públicas, enmarcados en un plan de inversión de 1.500 millones de dólares para modernizar parques, vías e infraestructura en las 16 comunas de la ciudad.
Londres, Nueva York y París: los líderes del mundo urbano
Por undécimo año consecutivo, Londres fue reconocida como la mejor ciudad del mundo, impulsada por su recuperación pospandemia y el movimiento récord de pasajeros en Heathrow.
El top 3 lo completan Nueva York y París, mientras que el top 10 incluye a Tokio, Madrid, Singapur, Roma, Dubái, Berlín y Barcelona.
Latinoamérica gana terreno
El ranking analizó más de 270 ciudades y evaluó factores como habitabilidad, prosperidad, influencia global y capacidad de generar experiencias atractivas.
En la región, además de Bogotá y Medellín, aparecen Ciudad de México (30), Buenos Aires (39), Río de Janeiro (42), Lima (65) y Santiago (75).
La presencia de estas ciudades demuestra un avance sostenido en reconocimiento internacional, dinamismo urbano y proyección turística.