El turismo internacional continúa impulsando la visibilidad de Colombia en el mapa global. En medio del crecimiento sostenido de visitantes extranjeros y del interés por vivir experiencias culturales, naturales y urbanas en distintas regiones del país, dos ciudades colombianas lograron un espacio destacado en el ranking World’s Best Cities 2026, elaborado por la firma internacional Resonance Consultancy.

Se trata de Bogotá y Medellín, incluidas entre las 100 mejores ciudades del mundo gracias a su oferta nocturna, desarrollo urbano, conectividad aérea e inversión extranjera.

Le puede interesar: Estas son las claves más usadas en 2025: inseguras, débiles y predecibles

Bogotá, en el puesto 51: vida nocturna, parques y conectividad

La capital colombiana alcanzó el puesto 51 de la clasificación, un reconocimiento impulsado por su vida nocturna que se extiende hasta la madrugada en zonas como Chapinero y la zona T, dos de los epicentros de ocio más activos del país.

El informe también destacó la amplia red de parques urbanos, así como la tradicional ciclovía dominical, considerada uno de los programas públicos más exitosos en Latinoamérica para fomentar actividad física y apropiación del espacio público.

Otro de los puntos que impulsaron a Bogotá en el ranking fue la creación de nuevas áreas naturales orientadas a mejorar la calidad de vida y dinamizar la economía local. A esto se suma el incremento en inversión extranjera, que consolida a la ciudad como uno de los polos más atractivos de la región para negocios y emprendimiento.

La capital también obtuvo una alta valoración por el flujo constante de pasajeros que se movilizan a través del Aeropuerto Internacional El Dorado, uno de los más transitados y premiados de Sudamérica.