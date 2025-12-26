Inicio
Colombia

Capturan al presunto asesino del coronel Rafael Granados

Vie, 26/12/2025 - 14:10
El hombre, conocido como alias 'Jean Pol', fue detenido en Jamundí y es señalado de disparar contra el oficial del Ejército asesinado el pasado 27 de noviembre.
Coronel Rafael Granados
Créditos:
Ejército - Redes sociales

Tras un proceso de investigación judicial adelantado por varias autoridades, fue capturado en las últimas horas el presunto autor material del homicidio del teniente coronel Rafael Granados, oficial del Ejército Nacional asesinado en el centro de Popayán, Cauca.

La captura se produjo en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, luego de un operativo conjunto entre el Ejército, la Policía y el CTI de la Fiscalía, que desplegaron capacidades técnicas, tecnológicas y humanas para ubicar al sospechoso.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el capturado es conocido con el alias de ‘Jean Pol’ y sería la persona que accionó el arma de fuego contra el alto oficial el pasado 27 de noviembre. Aunque el teniente coronel Granados fue trasladado a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Durante el procedimiento de allanamiento, las autoridades incautaron un revólver y dos teléfonos celulares. Los investigadores analizan si el arma hallada corresponde a la utilizada en el homicidio del oficial.

Alias ‘Jean Pol’ fue informado de sus derechos y deberá responder ante un juez de la República, inicialmente, por los delitos de homicidio y tráfico de armas de fuego.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que esta captura representa un avance clave en el esclarecimiento del crimen y reiteró que continuarán las acciones operativas e investigativas para identificar y judicializar a todos los responsables del asesinato.

Las autoridades recordaron que se mantiene habilitada la línea gratuita nacional 107 contra el terrorismo, a través de la cual la ciudadanía puede aportar información de manera confidencial que contribuya al avance de la investigación.

Colombia
Cauca
Ejército Nacional
