Inicio
Colombia

Viajar sin filas: Migración refuerza control con Check-Mig y Biomig

Mié, 17/12/2025 - 10:15
Ante el aumento de viajeros de fin de año, Migración Colombia invita a usar estas herramientas digitales para reducir tiempos y mejorar el control en aeropuertos y fronteras.
Check-Mig y Biomig
Créditos:
Cortesía Migración Colombia

Ante el incremento de los flujos migratorios propios de la temporada de fin de año, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia hace un llamado a los viajeros nacionales y extranjeros a utilizar de manera anticipada Check-Mig, la herramienta tecnológica que permite precargar la información del viaje y agilizar el proceso de control migratorio en los puntos de entrada y salida del país.

Check-Mig ya está de nuevo disponible y es una herramienta que facilita la gestión migratoria al reducir los tiempos de espera en sala y optimizar la entrevista de control, disminuyendo la interacción entre oficiales de Migración y pasajeros. A través de esta plataforma, los viajeros pueden registrar previamente datos como número de vuelo, aerolínea, motivo del viaje, lugar de hospedaje, estado de salud y otra información relevante, lo que permite un proceso más rápido.

Registro en Check-Mig

El registro en Check-Mig debe realizarse ingresando al portal web de Migración Colombia con una anticipación de hasta 72 horas o hasta una hora antes del viaje. El usuario deberá seleccionar el idioma de preferencia, el medio de transporte, el tipo de registro (ingreso o salida del país) y el puesto de control migratorio por donde va a ingresar o salir del país, diligenciando la información solicitada. Una vez completado el proceso, el sistema envía una confirmación al correo electrónico registrado.

Como complemento a esta estrategia de modernización y eficiencia, Migración Colombia también invita a los viajeros a utilizar Biomig, el sistema automático de control migratorio que reconoce el iris o el rostro para agilizar la entrada y salida del país de manera rápida, segura y sin contacto físico, evitando filas largas y ofreciendo una experiencia cómoda.

Funcionario de Migración Colombia
Créditos:
Cortesía Migración Colombia

¿Cómo funciona Biomig?

Biomig se encuentra habilitado en los aeropuertos internacionales El Dorado (Bogotá), José María Córdova (Rionegro), Rafael Núñez (Cartagena), Alfonso Bonilla Aragón (Palmira), Ernesto Cortissoz (Barranquilla), Matecaña (Pereira) y Los Garzones (Montería), así como en el Puesto de Control Terrestre de Rumichaca (Nariño). La entidad proyecta ampliar progresivamente su cobertura a otros terminales del país.

Este sistema puede ser usado por ciudadanos colombianos mayores de 18 años para entrar y salir del país; los menores colombianos de 12 a 17 años, solo para ingresar con autorización de padres o tutor; y los extranjeros mayores de edad, únicamente para salir sin registrarse previamente.

El registro o “enrolamiento” se realiza en puntos habilitados por Migración Colombia, donde se valida la documentación y se capturan los datos biométricos, principalmente la imagen del iris, que funciona como una huella digital. El proceso es gratuito y solo debe realizarse una vez, garantizando que los futuros viajes sean más ágiles y autónomos.

El viajero que se haya registrado solo debe ubicar su documento en el lector; luego, la pantalla pide seleccionar el idioma (español, inglés o francés) y seguir las instrucciones. Después, el sistema captura la biometría y, si todo está en orden, se abren las puertas para continuar el viaje.

“La utilización de herramientas como Check-Mig y Biomig nos permite responder de manera eficiente al aumento de viajeros durante esta temporada, fortaleciendo la seguridad y reduciendo los tiempos de atención en los puestos de control migratorio. Invitamos a los ciudadanos a planear su viaje con anticipación y a hacer uso de estas plataformas que facilitan un tránsito más ágil y ordenado, respondiendo al incremento de los flujos migratorios que vivimos como país”, afirmó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia.

Migración Colombia reitera que ambos servicios son gratuitos y hacen parte de la estrategia de modernización del control migratorio, orientada a mejorar la experiencia de los viajeros y a fortalecer la gestión segura de los flujos migratorios en el país.

Toda la información sobre Check-Mig y Biomig está disponible en el portal oficial de la entidad: www.migracioncolombia.gov.co.

Colombia
Migración Colombia
Check-Mig
Biomig
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Bogotá
Condenan a siete años al menor que asesinó a Jean Claude Bossard
La justicia sancionó con siete años de reclusión al menor que disparó y asesinó a Jean Claude Bossard.
La justicia sancionó con siete años de reclusión al menor que disparó y asesinó a Jean Claude Bossard durante un atraco en Usaquén, al norte de Bogotá.
Política
Del liderazgo social en Cundinamarca al Senado: el recorrido de Lizeth Reina
Lizeth Reina, candidata al Senado.
Con más de 17 años de trabajo comunitario, Lizeth Reina habló sobre mujeres, adultos mayores y acción territorial como ejes clave para transformar las regiones.
Medio Ambiente
Así fue el operativo que permitió el regreso a casa del oso Tamá
Tamá-oso.andino-regreso-casa
Traslados aéreos y control técnico marcaron el inicio de la nueva vida de Tamá en libertad.
Política
Olimpo, Gaitán y Mario Hernández: así se modificaron las listas al Senado
Olimpo, Gaitán y Mario Hernández: los cambios que sacudieron las listas al Senado
Con el cierre de modificaciones de la Registraduría, el Senado se reacomodó: Olimpo, Gloria Gaitán y Mario Hernández entraron a listas clave.
Kien Opina
Ricardo Moreno
Mié, 17/12/2025 - 09:13
América de Cali, un equipo abandonado por su hinchada
Ricardo Moreno
Esteban Jaramillo Osorio
Mié, 17/12/2025 - 08:01
Junior campeón
Esteban Jaramillo Osorio
Daniel Gómez Gaviria
Mar, 16/12/2025 - 08:23
Sistema del Cuidado para la Equidad
Daniel Gómez Gaviria
Federico Arellano Mendoza
Mar, 16/12/2025 - 08:12
“El Nobel bien dado..."
Federico Arellano Mendoza