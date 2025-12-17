Ante el incremento de los flujos migratorios propios de la temporada de fin de año, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia hace un llamado a los viajeros nacionales y extranjeros a utilizar de manera anticipada Check-Mig, la herramienta tecnológica que permite precargar la información del viaje y agilizar el proceso de control migratorio en los puntos de entrada y salida del país.

Check-Mig ya está de nuevo disponible y es una herramienta que facilita la gestión migratoria al reducir los tiempos de espera en sala y optimizar la entrevista de control, disminuyendo la interacción entre oficiales de Migración y pasajeros. A través de esta plataforma, los viajeros pueden registrar previamente datos como número de vuelo, aerolínea, motivo del viaje, lugar de hospedaje, estado de salud y otra información relevante, lo que permite un proceso más rápido.

Registro en Check-Mig

El registro en Check-Mig debe realizarse ingresando al portal web de Migración Colombia con una anticipación de hasta 72 horas o hasta una hora antes del viaje. El usuario deberá seleccionar el idioma de preferencia, el medio de transporte, el tipo de registro (ingreso o salida del país) y el puesto de control migratorio por donde va a ingresar o salir del país, diligenciando la información solicitada. Una vez completado el proceso, el sistema envía una confirmación al correo electrónico registrado.

Como complemento a esta estrategia de modernización y eficiencia, Migración Colombia también invita a los viajeros a utilizar Biomig, el sistema automático de control migratorio que reconoce el iris o el rostro para agilizar la entrada y salida del país de manera rápida, segura y sin contacto físico, evitando filas largas y ofreciendo una experiencia cómoda.