El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), considerado el más grave del Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, volvió a sacudir esta semana al Ejecutivo después de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara cárcel preventiva para los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.

Las denuncias de la prensa y las investigaciones por el uso de dinero público de la UNGRD para comprar apoyo de congresistas al Gobierno comenzaron en 2024 y han salpicado a exfuncionarios, congresistas y operadores políticos.

Estos son los protagonistas:

1. Ricardo Bonilla

Doctor en Economía y profesor universitario, Bonilla ha sido uno de los colaboradores más cercanos de Petro desde su etapa como alcalde de Bogotá, cuando fue secretario de Hacienda. En mayo de 2023 el presidente lo llamó nuevamente para que fuera su ministro de Hacienda, cargo que ocupó hasta diciembre de 2024 cuando renunció tras ser salpicado por las denuncias.

La Fiscalía lo señala como uno de los presuntos líderes del entramado de corrupción de la UNGRD, al vincularlo con la adjudicación de contratos por al menos 92.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) a cambio de apoyos legislativos.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó el jueves su detención preventiva por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que Bonilla niega. Petro le defendió públicamente el jueves y aseguró que en su "conciencia" es inocente.

2. Luis Fernando Velasco

Político con larga trayectoria como representante a la Cámara y Senador, fue ministro del Interior entre mayo de 2023 y junio de 2024, luego de dirigir la UNGRD por un mes, en abril de 2023.

Según la Fiscalía, habría participado desde una posición de liderazgo en la articulación del entramado de corrupción para asegurar mayorías del Gobierno en el Congreso. También fue enviado a cárcel preventiva y niega las acusaciones.

3. Iván Name

Fue presidente del Senado entre 2023 y 2024, y es uno de los congresistas de más alto perfil implicados en este caso. La Corte Suprema de Justicia ordenó su captura en mayo de este año por presuntamente recibir sobornos con recursos de la UNGRD a cambio de apoyar iniciativas legislativas del Gobierno.

Según la investigación, habría recibido cerca de 3.000 millones de pesos (unos 770.000 dólares), por lo que fue encarcelado mientras avanza el proceso en su contra por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación, cargos que niega.

4. Andrés Calle

Fue presidente de la Cámara de Representantes en el mismo período que Name y, al igual que el presidente del Senado, fue capturado en mayo, acusado de haber recibido pagos ilegales con dinero de la UNGRD en 2023.

Calle está en la cárcel bogotana de La Picota, como Name, y enfrenta cargos por cohecho impropio y peculado por apropiación, delitos que también ha rechazado.

5. Olmedo López

En las elecciones de 2010 fue director de campaña de Petro, que lo puso al frente de la UNGRD hasta febrero de 2024 cuando renunció por el escándalo. Fue condenado a seis años de cárcel.

6. Sneyder Pinilla

Como exsubdirector para el Manejo del Riesgo de Desastres de la UNGRD, Sneyder Pinilla fue el primer funcionario condenado en el escándalo y el que delató a los demás implicados.

Este año aceptó un preacuerdo con la Fiscalía y fue sentenciado a cinco años, ocho meses y un día de prisión por concierto para delinquir y peculado por apropiación, tras admitir que participó en contratos amañados y se apropió de ingentes recursos públicos, de los cuales devolvió 618 millones de pesos (unos 160.000 dólares).

7. Carlos Ramón González

Al igual que Petro, fue guerrillero del M-19. Dirigió el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del actual Gobierno.

La justicia le imputó delitos como cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, por supuestamente impartir instrucciones para el pago de coimas con recursos de la UNGRD a congresistas a cambio de apoyo legislativo.

Un tribunal ordenó su captura a mediados de 2025, pero desde entonces se encuentra prófugo de la justicia y tiene circular roja de la Interpol. Vive asilado en Nicaragua donde imágenes recientes lo mostraron en una fiesta, lo que ha causado polémica y solicitudes de investigación por su presencia en actos oficiales en el extranjero.

8. Sandra Ortiz

Tras ser congresista varias legislaturas por el Partido Verde, Sandra Ortiz fue designada por Petro en mayo de 2023 como consejera Presidencial para las Regiones.

Su nombre apareció en las investigaciones como intermediaria de la red de corrupción para pagar sobornos a congresistas.

Ortiz, que está presa, no aceptó los cargos que se le imputaron en noviembre de 2024, ha negado su responsabilidad y en varias ocasiones ha dicho que existe "una historia que contar" sobre estos hechos, sugiriendo que puede haber más implicados.