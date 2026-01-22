Colombia impondrá gravamen del 30% a 20 productos provenientes de Ecuador

El Gobierno de Colombia anunció la aplicación de un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, como respuesta a la alteración de las condiciones del comercio bilateral generada por la decisión unilateral del país vecino de imponer un arancel del mismo porcentaje a productos colombianos a partir del mes de febrero. La medida podría extenderse a un grupo más amplio de bienes, dependiendo de la evolución del escenario comercial.

El anuncio fue realizado por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, quien explicó que el gravamen constituye un instrumento transitorio orientado a restablecer el equilibrio en las condiciones de intercambio entre ambos países. Según la funcionaria, la decisión del Gobierno ecuatoriano modificó de manera significativa el marco bajo el cual se venía desarrollando la relación comercial bilateral.

“En el Gobierno del presidente Gustavo Petro hemos fortalecido la capacidad institucional del Estado para actuar de manera técnica, proporcional y conforme a la normativa vigente cuando se alteran las reglas que han regido el comercio entre los países. Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas”, afirmó la ministra Morales.

Lea aquí: Colombia suspendió temporalmente exportaciones de energía a Ecuador

La jefa de la cartera de Comercio señaló que Colombia y Ecuador han mantenido históricamente una relación comercial basada en la cooperación, el diálogo y el respeto por reglas compartidas. Sin embargo, advirtió que la imposición unilateral de un arancel por parte del Gobierno ecuatoriano, justificada en argumentos relacionados con una supuesta falta de cooperación en materia de seguridad, altera de forma sustancial ese marco y obliga al Estado colombiano a activar los mecanismos previstos en su ordenamiento jurídico.

“La relación comercial entre Colombia y Ecuador se ha construido sobre la base de reglas comunes y cooperación mutua. Cuando ese marco se modifica de manera unilateral y se afectan las condiciones previamente vigentes del comercio, el Estado colombiano tiene la obligación de actuar para corregir la alteración y proteger su aparato productivo, garantizando el equilibrio del intercambio”, agregó la ministra.

Morales subrayó que la medida adoptada es proporcional, transitoria y revisable, y que su propósito es mitigar los efectos económicos derivados de la decisión ecuatoriana sin cerrar la puerta al diálogo. En ese sentido, reiteró que el Gobierno colombiano mantiene su disposición a buscar una solución negociada a través de los canales diplomáticos e institucionales correspondientes.

“Estas medidas no buscan escalar tensiones ni afectar de manera permanente la relación comercial entre los países. Son instrumentos legítimos para corregir desequilibrios y preservar condiciones justas y previsibles de intercambio, mientras se restablece un marco de reglas compartidas”, puntualizó la funcionaria.

Le puede interesar: Colombia rechaza tasa de seguridad del 30% a importaciones impuesta por Ecuador

De acuerdo con cifras oficiales, las exportaciones de Ecuador hacia Colombia en los productos inicialmente cobijados por el gravamen ascienden a cerca de 250 millones de dólares. Este monto refleja la magnitud del intercambio comercial que se verá impactado por la alteración de las condiciones del comercio bilateral y pone de relieve la importancia de restablecer un escenario de reglas claras y equilibradas.

El Gobierno reiteró que la medida será objeto de seguimiento permanente y que su alcance dependerá de la evolución de las decisiones adoptadas por Ecuador, así como de los avances que se logren en el diálogo bilateral para normalizar las condiciones del intercambio comercial entre ambos países.