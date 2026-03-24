Confirman lista de 69 fallecidos en accidente aéreo en Puerto Leguízamo

Mar, 24/03/2026 - 17:01
El Ejército reveló los nombres de las víctimas del siniestro del avión Hércules en Puerto Leguízamo. Hay 57 heridos y se desconocen las causas del accidente.
Accidente aéreo en Putumayo.
El Ejército Nacional de Colombia confirmó este martes 24 de marzo la lista oficial de los 69 militares fallecidos tras el accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, una tragedia que enluta a las Fuerzas Militares y al país.

Según el reporte consolidado, en la aeronave tipo Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana viajaban 126 personas: 11 tripulantes, 113 militares del Ejército y dos integrantes de la Policía Nacional. El siniestro dejó 69 fallecidos y 57 heridos, quienes fueron evacuados y trasladados a centros médicos en Bogotá y Florencia.

El accidente se registró el 23 de marzo, minutos después del despegue desde Puerto Leguízamo. Aunque este tipo de aeronaves está diseñada para operar en condiciones exigentes, no logró completar su trayecto. Por ahora, las causas del hecho siguen bajo investigación.

Las autoridades dieron a conocer el listado oficial de las víctimas:

Ejército Nacional

  • Sargento Segundo: Carlos Andrés Tabaco Franco
  • Cabo Primero: Jairo Andrés Rincón Machado
  • Cabos Terceros: Jhon Jairo Acuña Cruz, Yeiner Fabián Otavo Yaima

Soldados Profesionales:

  • Camilo Andrés Argel Villadiego
  • Daniel Esteban Arias Pérez
  • Santiago Andrés Arias Pérez
  • Cristian Camilo Baza Tordecilla
  • Luis Eduardo Blanco Hernández
  • Yeiner Cabrera Bustos
  • Julián David Céspedes Arias
  • Juan Sebastián Chaverra Romaña
  • Jesús Enrique Chiquillo Miranda
  • Cristian Camilo Contreras Astroza
  • John Fader Cruz Vargas
  • Leandro Díaz Reyes
  • Eyder Yobany Dizu Morano
  • Brayan Espejo Díaz
  • Carlos Andrés Giraldo Beltrán
  • Luis Eduardo González Hernández
  • Jesús Alejandro González
  • Rafael Santo Guerra Almeida
  • Jesús Eduardo Hernández Hernández
  • Mateo Herrera López
  • Brandon Leonel Jiménez Clavijo
  • Jhon Jairo Libreros Tarapuéz
  • Luis Antonio López Orozco
  • José Esteban Marino Saavedra
  • Marco Tulio Martínez Varón
  • Jeison Mena Hurtado
  • José Marco Mendoza Caicedo
  • Gildardo Arnulfo Montánchez
  • Jorge Luis Morales Rumbo
  • Ederxander Morales Torres
  • Jarvi Dabián Morán Viteri
  • Anderson Steven Moreano Canticus
  • Jonatan Moreno Baena
  • Andrés Javier Moreno Chávez
  • Fabián Andrés Moreno Rodríguez
  • José Yefer Moreno Viveros
  • Deimer Alexis Muñoz Cerón
  • Jesús Antonio Narváez Vargas
  • Janier Andrés Navarro Rangel
  • Luis Andrés Noreña Andica
  • Edier Enrique Obando Rengifo
  • Giovanny Ocampo Tenorio
  • Wilson Daniel Otavo Tique
  • Juan Camilo Ovalles Lozano
  • José Alfredo Pérez Ramírez
  • Benjamín Esteban Pérez Torres
  • Urbano Junior Pertuz Martínez
  • Wilmer Olegario Petevi Pantoja
  • Juan Ernesto Quintero Aquite
  • Alejandro José Ramírez Mejía
  • Óscar Favián Romero Silva
  • Jaider Alexis Solís Torres
  • Arley Camilo Tordecilla Warnes
  • Romer Vargas Silva
  • Hugo Mario Varón Reyes
  • Willian Andrés Vélez Ortiz

Soldado:

  • Kaleth David Julio Severiche

Fuerza Aeroespacial Colombiana:

  • Teniente Coronel Juan Pablo Amador Pinilla
  • Mayor Jaime Alexander Fernández Camargo
  • Mayor Natalia Rojas Velandia
  • Subteniente Julián David González Herrera
  • Técnico Primero Javier Fernando Méndez Torres
  • Técnico Segundo Jhontan Stid Pinzón Réyes

Policía Nacional:

  • Subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara
  • Patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez

Las Fuerzas Militares indicaron que continúan los procesos de identificación plena y acompañamiento a las familias, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas de uno de los accidentes más graves de los últimos años en el país.

