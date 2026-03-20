Corte archiva proceso de Juliana Guerrero contra Pedraza por títulos falsos

La Corte Suprema de Justicia decidió en las últimas horas archivar el proceso por calumnia que había sido interpuesto por Juliana Andrea Guerrero contra la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, en un caso que generó atención pública por las denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en títulos académicos.

El origen del proceso se remonta a las declaraciones hechas por Pedraza, quien señaló que los títulos universitarios de Guerrero, excandidata a viceministra de la Juventud, tendrían una procedencia irregular. Tras estas afirmaciones, Guerrero presentó una querella por el delito de calumnia contra la congresista.

Sin embargo, el alto tribunal resolvió declarar el desistimiento de la acción judicial por parte de la denunciante. En su decisión, la Corte señaló: “Declarar el desistimiento de la querella presentada por Juliana Andrea Guerrero Jiménez en contra de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza por el delito de calumnia. En consecuencia, extíngase la acción penal en relación con este hecho”.

Esta determinación implica el cierre definitivo del proceso por calumnia, sin que se continúe con actuaciones judiciales en contra de la congresista por este caso.

Adicionalmente, la Corte Suprema también se pronunció sobre otros señalamientos que habían sido puestos en conocimiento del alto tribunal. En particular, evaluó acusaciones relacionadas con presunto acceso abusivo a un sistema informático y la posible violación de datos personales.

Sobre estos puntos, la Sala Especial de Instrucción decidió inhibirse de abrir investigación formal. De acuerdo con el documento, no se encontraron elementos suficientes que permitieran configurar la existencia de conductas punibles en estos aspectos.

El fallo precisa que “no hay lugar a predicar la configuración de los punibles de acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales”, por lo que se consideró que se cumplían los presupuestos legales para no iniciar un proceso penal en contra de la congresista.

En consecuencia, la decisión de la Corte no solo pone fin al proceso por calumnia, sino que también descarta la apertura de nuevas investigaciones por los otros delitos señalados en el mismo contexto.

El caso había cobrado relevancia pública debido a las implicaciones políticas y al debate generado en torno a la veracidad de la información sobre los títulos académicos de Guerrero, así como al alcance de las denuncias hechas por Pedraza.

Con esta resolución, el alto tribunal cierra el capítulo judicial relacionado con estas acusaciones, dejando sin efecto las acciones penales que se habían iniciado en contra de la representante a la Cámara.