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Flores, mujeres y exportaciones: así se mueve el Día de la Madre

Mar, 05/05/2026 - 10:27
El gremio de las flores destacó que esta temporada moviliza empleo formal, exportaciones y una amplia operación logística en el país.
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El Día de la Madre se consolida como una de las temporadas más importantes para la floricultura colombiana. Según Asocolflores, esta celebración moviliza el trabajo de cerca de 240.000 empleos formales, de los cuales 150.000 son directos.

Del total de empleos directos, el 60% corresponde a mujeres, es decir, cerca de 90.000 trabajadoras. De ellas, el 55% son cabeza de familia, lo que equivale a aproximadamente 49.500 mujeres vinculadas al sector.

Para el Día de la Madre 2025, Colombia exportó más de 59.000 toneladas de flores y superó los US$430 millones en ventas, con un crecimiento cercano al 18% en valor frente a 2024.

“Cada flor exportada refleja programas de salud para nuestras trabajadoras, ludotecas rurales y mejoras en infraestructura escolar y deportiva en los territorios donde actuamos. Nuestra competitividad global es el motor que fortalece el tejido social en el campo colombiano”, aseguró Laura Valdivieso, presidenta de Asocolflores.

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Mujeres, empleo formal y economía regional

Asocolflores señaló que la floricultura aporta cerca del 70% del empleo femenino formal en el agro colombiano, lo que ubica al sector como uno de los principales generadores de oportunidades laborales para mujeres en zonas rurales.

Durante las temporadas de mayor demanda, el empleo temporal formal crece en promedio 24%. El impacto se siente especialmente en Antioquia, con un aumento de 34%; en Cundinamarca occidente, con 25%; y en otras zonas de Cundinamarca, con 18%.

“Mi compromiso es asegurar que la floricultura siga siendo un espacio de representación, vanguardia y desarrollo logístico, donde el esfuerzo de todas las mujeres del sector, en especial las de la ruralidad, se transforme en un mensaje al mundo de confianza en la capacidad y el talento de nuestra gente”, concluyó Valdivieso.

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Plan Pétalo y exportaciones

Para responder a la alta demanda de la temporada, Asocolflores lidera el Plan Pétalo, una estrategia de coordinación logística y de seguridad que articula a entidades como MinTransporte, MinComercio, MinAgricultura, MinDefensa, ICA, DIAN, Policía Nacional, Aerocivil, Armada Nacional, alcaldías y gobernaciones.

Este esquema también integra a actores de la cadena logística como Fitac, IATA, Alaico, Asonav, BASC, concesionarios aeroportuarios y portuarios, agencias de carga y aduana, aerolíneas y navieras.

Según el gremio, el Día de la Madre moviliza entre el 15% y el 18% del volumen total de exportaciones y ventas anuales del sector. En 2025, las exportaciones de la temporada alcanzaron US$367 millones por vía aérea y US$65 millones por vía marítima.

Colombia cuenta con 11.173 hectáreas de flores de exportación. Cundinamarca concentra el 70% de la producción nacional, con 7.722,19 hectáreas, mientras Antioquia representa el 28%, con 3.173,32 hectáreas. Los principales destinos de exportación son Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido, Holanda y Japón.

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