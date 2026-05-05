El Día de la Madre se consolida como una de las temporadas más importantes para la floricultura colombiana. Según Asocolflores, esta celebración moviliza el trabajo de cerca de 240.000 empleos formales, de los cuales 150.000 son directos.

Del total de empleos directos, el 60% corresponde a mujeres, es decir, cerca de 90.000 trabajadoras. De ellas, el 55% son cabeza de familia, lo que equivale a aproximadamente 49.500 mujeres vinculadas al sector.

Para el Día de la Madre 2025, Colombia exportó más de 59.000 toneladas de flores y superó los US$430 millones en ventas, con un crecimiento cercano al 18% en valor frente a 2024.

“Cada flor exportada refleja programas de salud para nuestras trabajadoras, ludotecas rurales y mejoras en infraestructura escolar y deportiva en los territorios donde actuamos. Nuestra competitividad global es el motor que fortalece el tejido social en el campo colombiano”, aseguró Laura Valdivieso, presidenta de Asocolflores.