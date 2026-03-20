La más reciente medición de GAD3 para RCN reordenó, sin cambiar del todo, la carrera presidencial de 2026. Iván Cepeda se mantiene al frente con 35 % de intención de voto, Abelardo de la Espriella cae a 21 % y Paloma Valencia sube a 16 %, en el primer sondeo conocido después de las consultas interpartidistas y la inscripción oficial de las fórmulas presidenciales.

Cepeda sigue arriba, pero sin despegar

El dato más estable del estudio es el del candidato del Pacto Histórico. Cepeda aparece con 35 %, apenas un punto por encima del 34 % que la misma firma le registraba a finales de febrero. Más que un salto, la encuesta sugiere una candidatura que conserva su base y sigue encabezando el tablero sin mostrar, por ahora, una expansión fuerte.

En el otro extremo del movimiento está Abelardo de la Espriella. El candidato pasa de 26 % en febrero a 21 % en marzo, una caída de cinco puntos que lo mantiene en el segundo lugar, pero con menos distancia sobre la candidata del Centro Democrático.

El dato nuevo está en Paloma Valencia

La cifra que más cambia la lectura de la encuesta es la de Paloma Valencia. La senadora y candidata uribista sube de 4 % a 16 % entre febrero y marzo, un salto de doce puntos que la deja tercera, pero ya bastante más cerca de Abelardo que en la medición anterior.

Ese repunte, sin embargo, no debería leerse como un simple crecimiento lineal. La comparación entre ambos cortes tiene un matiz importante: la medición de marzo se hizo después de las consultas interpartidistas y con las fórmulas vicepresidenciales ya inscritas, mientras que la de febrero todavía medía un escenario previo, con varios nombres en disputa y sin el mapa completo de la campaña ya ordenado. En otras palabras, Valencia no solo sube: también entra a una fase distinta de competencia, ya consolidada como candidata y con una coalición más clara.

Claudia y Fajardo siguen lejos

Detrás del trío puntero, la encuesta ubica a Claudia López con 4 % y a Sergio Fajardo con 3 %. Los demás candidatos aparecen en 1 % o menos, mientras 6 % dice que votaría en blanco o anularía, otro 6 % afirma que no votaría y 7 % no sabe o no responde. El cuadro, al menos en esta medición, sigue muy concentrado en tres nombres.

La segunda vuelta empieza a moverse

El otro dato político del sondeo está en los escenarios de balotaje. Cepeda seguiría ganando en los cruces medidos, pero el más apretado ahora sería frente a Valencia: 43 % para él y 40 % para ella. En febrero, ese mismo escenario estaba en 40 % contra 25 %, lo que muestra que el avance de la candidata uribista no solo se refleja en primera vuelta, sino también en la competencia directa con el puntero.

Frente a Abelardo de la Espriella, Cepeda aparece con 45 % contra 33 %; y frente a Sergio Fajardo, con 44 % contra 32 %. La ventaja sigue existiendo, pero la encuesta deja una señal más específica: hoy el crecimiento más visible en el bloque opositor no lo está capitalizando Abelardo, sino Paloma.

¿Qué mide esta encuesta?

La encuesta fue realizada entre el 16 y el 18 de marzo de 2026, con 1.200 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años con derecho a voto y acceso a telefonía móvil. La ficha técnica reporta un margen de error máximo aproximado de ±3 % para el total de la muestra. Ese dato obliga a leer con cautela variaciones pequeñas, como la de Cepeda, pero hace más relevantes movimientos mayores como la caída de Abelardo y el salto de Valencia.

Más que una foto cerrada de la carrera, la medición deja una tendencia: Cepeda conserva el liderazgo, Abelardo pierde tracción y Paloma entra a disputar con más fuerza el segundo lugar. A poco más de dos meses de la primera vuelta, la pelea por quién enfrentará al puntero empieza a verse menos resuelta de lo que parecía hace apenas unas semanas.