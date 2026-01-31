Corte avala permiso remunerado por muerte de mascota

La Corte Suprema de Justicia revisó un laudo arbitral que incluyó un permiso remunerado por la muerte de una mascota y concluyó que ese tipo de beneficios puede pactarse en el marco de la negociación colectiva, sin que eso convierta la medida en una obligación general para todos los empleadores del país.

¿Qué dijo la Corte?

El punto central del fallo es de alcance práctico: la Sala Laboral no “creó” una licencia nacional por duelo de mascota. Lo que hizo fue validar que, si un sindicato y una empresa acuerdan ese permiso en un laudo o en una convención, puede ser válido como beneficio extralegal, es decir, adicional a las licencias mínimas que exige la ley.

Por eso, el efecto directo del caso se concentra en la relación laboral cobijada por ese laudo. Aun así, el mensaje más amplio es claro: una empresa puede incluir permisos de este tipo en sus políticas internas, en un pacto colectivo o en una convención, siempre que estén bien definidos, sean verificables y no choquen con el marco legal laboral vigente.

El caso que originó la discusión

La controversia surgió en un conflicto laboral entre la empresa vinculada a la marca AKT Motos y el sindicato Sintramotores, que terminó en un laudo arbitral. En ese documento se fijó un permiso de un (1) día hábil remunerado por fallecimiento de mascota bajo condiciones específicas.

Ese detalle es relevante porque el permiso no aparece como un “cheque en blanco”. En lo reportado sobre el laudo, el beneficio se ató a criterios como que la mascota estuviera debidamente registrada ante la empresa y que se tratara de una mascota doméstica, con el objetivo de evitar abusos o usos ambiguos del permiso.

¿Qué implica para trabajadores y empresas?

En el corto plazo, el fallo no cambia el panorama para la mayoría de trabajadores en Colombia: si su empresa no tiene una regla interna, un pacto o una convención que contemple el permiso, el empleador no está obligado a concederlo por el solo hecho de existir la sentencia.

Lo que sí hace el precedente es abrir una ruta: quienes estén en escenarios de negociación colectiva tienen un respaldo judicial para discutir este tipo de beneficios sin que se considere, de entrada, una extralimitación.

El proyecto de ley que busca volverlo obligatorio

En paralelo al precedente judicial, la Cámara de Representantes ha tramitado un proyecto de ley que propone crear una licencia remunerada de un día por muerte de perros y gatos. La información divulgada por la Cámara indica que la iniciativa avanzó en primer debate en la Comisión Séptima y pasó a discusión posterior en plenaria. (

El proyecto plantea requisitos como certificación veterinaria del fallecimiento, un tiempo mínimo de convivencia y límites de uso para evitar que se convierta en una licencia recurrente sin control. De aprobarse, la discusión dejaría de depender de acuerdos internos y pasaría a ser una regla general, pero ese escenario todavía depende del trámite legislativo.