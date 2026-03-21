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Países de América Latina y África se reúnen en Bogotá para "reconectar" sus relaciones

Sáb, 21/03/2026 - 11:46
Delegaciones de América Latina y África buscan una agenda conjunta de desarrollo y cooperación en foro de alto nivel en Bogotá.
Foro Celac - África
Créditos:
Cancillería

Los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y 19 representantes africanos se reúnen este sábado en Bogotá para reforzar su apuesta por una cooperación Sur-Sur, en una jornada marcada por el llamamiento a la "reconexión" entre ambas regiones y la búsqueda de una agenda conjunta de desarrollo.

El Foro de Alto Nivel Celac–África, que antecede a la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, cuenta con la participación de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Uruguay, Yamandú Orsi, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

La canciller colombiana, Yolanda Villavicencio, afirmó a su llegada al centro de convenciones Ágora, sede del foro, que el encuentro tiene como objetivo una "reconexión con el continente africano, con quien nos unen historias, ancestralidad y también oportunidades hacia el futuro para proyectos estratégicos y de desarrollo económico del sur global".

La ministra también destacó que los países consensuarán "una declaración muy importante" que marcará la hoja de ruta de América Latina y el Caribe para avanzar en la integración y en una voz más coordinada en el escenario internacional.

El encuentro se produce en la antesala del traspaso de la presidencia pro tempore de la Celac, que Colombia entregará este sábado a Uruguay durante la cumbre de líderes del bloque latinoamericano y caribeño.

Según la canciller, la jornada de la tarde incluirá el balance del trabajo realizado por Colombia durante su presidencia pro tempore, correspondiente al periodo 2025-2026, en el que el país impulsó el fortalecimiento de alianzas "extrarregionales" y la cooperación entre países del sur global. 

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