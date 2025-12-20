Inicio
D1 y Ara anuncian qué días no abrirán durante Navidad y Año Nuevo

Sáb, 20/12/2025 - 08:00
Las cadenas de descuento anunciaron cierres y posibles ajustes, priorizando el descanso de sus trabajadores en Colombia.
Tiendas D1 y ARA.
Créditos:
Redes sociales.

D1 y Tiendas Ara, dos de las cadenas de supermercados de descuento más populares del país, anunciaron de manera oficial sus horarios de funcionamiento para la temporada de Navidad y fin de año de 2025, una información clave para millones de colombianos que acostumbran hacer sus compras en estos establecimientos por sus precios bajos y la variedad de productos de temporada que ofrecen.

¿En qué fechas no abrirá D1 en Colombia?

En el caso de D1, la compañía informó que todas sus tiendas en Colombia permanecerán cerradas los días 25 de diciembre de 2025 y 1 de enero de 2026. Esta decisión obligará a los clientes a planificar con anticipación sus compras para las celebraciones de Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y los primeros días del nuevo año. Adicionalmente, la cadena advirtió que los días 24 y 31 de diciembre podrían presentarse ajustes en los horarios habituales, incluso sin previo aviso, por lo que recomendó a los consumidores madrugar y no dejar sus compras para última hora.

El anuncio generó una reacción positiva en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la importancia de que los trabajadores del comercio puedan compartir más tiempo con sus familias durante fechas tradicionalmente asociadas al descanso y la unión familiar. Muchos seguidores de la marca pidieron expresamente que no se extiendan las jornadas laborales durante la noche del 24 y el 31 de diciembre, como suele ocurrir en otros sectores del comercio.

Horarios de Tiendas Ara para Navidad y Año Nuevo

Por su parte, Tiendas Ara dio a conocer una medida similar a través de un comunicado publicado en sus canales digitales. La empresa confirmó que el 25 de diciembre y el 1 de enero todas sus tiendas estarán cerradas en el país, con el objetivo de que sus colaboradores puedan disfrutar de los días festivos junto a sus seres queridos.

“Este 25 de diciembre y 01 de enero nuestras tiendas Ara estarán cerradas para que todos podamos compartir en familia. Gracias por elegirnos cada día. ¡Les deseamos una Navidad y un próspero Año Nuevo!”, señaló la cadena en su mensaje.

Aunque Ara no detalló horarios especiales para los días 24 y 31 de diciembre de 2025, la decisión de cerrar en las fechas clave fue ampliamente aplaudida por sus clientes, quienes resaltaron la solidaridad de la empresa con sus trabajadores y la coherencia con un enfoque de bienestar laboral.

Según lo informado por ambas compañías, tanto D1 como Ara retomarán su atención al público el 26 de diciembre de 2025 y, posteriormente, el 2 de enero de 2026. Hasta el momento, ninguna de las dos cadenas ha anunciado cambios o horarios especiales para el puente festivo del Día de Reyes, el próximo 6 de enero de 2026.

Con estos anuncios, las dos marcas refuerzan su compromiso con el bienestar de sus empleados, al tiempo que invitan a los consumidores a organizar sus compras con anticipación para evitar contratiempos durante una de las temporadas de mayor demanda comercial del año.

Creado Por
Sandra Vargas
Coyuntura Nacional
Noticias Colombia
