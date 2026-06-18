De Barco a Petro: los libros con los que los presidentes contaron su gobierno

El presidente Gustavo Petro presentó Las palabras del cambio, una colección de diez tomos con discursos de su Gobierno. La publicación se suma a una tradición en la que varios presidentes colombianos han buscado dejar por escrito su versión del poder.

El nuevo libro de Petro

El presidente Gustavo Petro presentó Las palabras del cambio, una colección de diez tomos que reúne discursos, intervenciones y reflexiones de su mandato. Según explicó durante un Consejo de Ministros, la obra busca dejar un registro escrito de los momentos y debates que marcaron su gobierno.

La publicación fue elaborada con apoyo del Ministerio de las Culturas y la Imprenta Nacional. Petro también dijo que no recibirá beneficios económicos por la comercialización de la colección y que los libros estarán disponibles para bibliotecas públicas y librerías interesadas en distribuirlos.

Con esta decisión, el mandatario no inaugura una práctica nueva. En Colombia, varios presidentes han dejado compilaciones de discursos, memorias o libros asociados a la forma en que quisieron narrar su paso por la Casa de Nariño.

Una tradición de palabra presidencial

Uno de los antecedentes más claros es el de Virgilio Barco, presidente entre 1986 y 1990. Su gobierno dejó una compilación titulada Discursos, 1986-1990, organizada en varios volúmenes. Allí quedaron recogidas intervenciones sobre reforma política, paz, narcotráfico, orden público, economía, política exterior, derechos humanos, cultura y educación.

En el caso de Andrés Pastrana, presidente entre 1998 y 2002, el libro La palabra bajo fuego no fue una simple recopilación de discursos, sino una obra de balance político sobre su gobierno. El texto se centró especialmente en el proceso de paz con las FARC, el Plan Colombia, las relaciones internacionales y la política de seguridad de su administración.

También aparece el caso de Álvaro Uribe, presidente entre 2002 y 2010. Desde el escritorio del Presidente está asociado a la escritura y construcción del mensaje presidencial durante su gobierno. La obra ha sido vinculada con la labor de Paola Holguín, quien fue asesora presidencial y escritora de discursos en esa administración. Su eje estuvo relacionado con la seguridad democrática, la autoridad estatal, la comunicación directa y la defensa de la gestión de gobierno.

Más recientemente, el gobierno de Iván Duque, presidente entre 2018 y 2022, también dejó una amplia huella discursiva en archivos y compilaciones públicas. Sus intervenciones estuvieron marcadas por temas como legalidad, emprendimiento, equidad, pandemia, reactivación económica, migración venezolana, seguridad y política exterior.

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¿Para qué sirven estos libros?

Estas publicaciones cumplen una función política y documental. Por un lado, organizan la palabra pública de los presidentes y permiten revisar cómo cada gobierno quiso explicar sus decisiones. Por otro, funcionan como una fuente para investigadores, periodistas y ciudadanos interesados en contrastar el discurso oficial con los hechos del periodo.

La diferencia está en el formato. Algunos libros, como los de Barco y Petro, se presentan como compilaciones directas de discursos. Otros, como los de Pastrana o los asociados al gobierno de Uribe, tienen más relación con el balance político, la memoria de gobierno o la construcción del mensaje presidencial.

Lo que sigue para Las palabras del cambio será su circulación en bibliotecas y librerías, así como el uso que puedan darle investigadores y lectores. La colección queda, además, como parte del intento de Petro por dejar su propia versión escrita sobre el llamado Gobierno del cambio.