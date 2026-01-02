Detienen en Rionegro a irlandés con circular roja de Interpol

Un control rutinario en uno de los aeropuertos más transitados del país terminó convirtiéndose en un procedimiento clave contra la criminalidad internacional. Migración Colombia detectó y detuvo a un ciudadano irlandés con circular roja de Interpol cuando intentaba ingresar al territorio nacional por el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia.

Alerta internacional durante verificación migratoria

El caso se registró el 1 de enero de 2026, en el marco de los controles migratorios permanentes que adelanta la autoridad en todos los puntos de entrada al país. Al momento de revisar la documentación, los sistemas de verificación arrojaron una alerta activa de circular roja de Interpol contra un hombre de 49 años, requerido por la justicia internacional por los delitos de intento de homicidio y porte ilegal de armas.

La identificación se logró gracias al cruce de información con bases de datos internacionales, una herramienta clave para detectar personas buscadas por organismos judiciales y policiales de otros países.

Entrega a Interpol y actuación de la Policía Nacional

Tras confirmarse la alerta, los funcionarios activaron de inmediato los protocolos de coordinación interinstitucional. El ciudadano extranjero fue puesto a disposición de Interpol, mediante la DIJIN de la Policía Nacional, cumpliendo con el procedimiento establecido y bajo el respectivo informe del primer respondiente.

Este tipo de actuaciones permiten garantizar que Colombia no sea utilizada como punto de tránsito o refugio por personas que buscan evadir procesos judiciales en el exterior.

Refuerzo de controles en temporada de alto flujo

Desde Migración Colombia se resaltó que el procedimiento hace parte del refuerzo de los controles migratorios, especialmente durante la temporada de fin de año, cuando aumenta de forma considerable el número de viajeros internacionales.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, señaló que este resultado evidencia el compromiso del personal en aeropuertos y pasos fronterizos. “La preparación y la vocación de servicio de nuestros oficiales, junto con el uso de herramientas de verificación internacional, nos permite seguir garantizando que Colombia no sea un destino para personas que intentan huir de la justicia”, afirmó.