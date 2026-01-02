Procuraduría abre indagación por corrida de toros en Barbosa

La realización de una corrida de toros para recibir el año 2026 en Barbosa, Santander, desató una fuerte controversia jurídica y política que ya llegó a la Procuraduría General de la Nación.

El ente de control abrió una indagación disciplinaria contra funcionarios por determinar de la Alcaldía municipal, con el fin de establecer si se cumplieron todos los requisitos legales para autorizar el evento taurino realizado el 1 de enero.

La denuncia que encendió la polémica

La investigación se originó tras las denuncias públicas del representante a la Cámara, Cristian Avendaño, quien aseguró que el alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortés, permitió una corrida de toros pese a la prohibición legal vigente.

“En pleno 2026, el alcalde Marco Alirio Cortés se pasa la ley por la faja. Disfrazar de ‘cultura’ un evento que él mismo llama ‘sangre, sol y arena’ no es tradición: es retroceso”, afirmó el congresista en redes sociales.

Avendaño adelantó un plantón pacífico en el lugar del festejo para protestar contra la corrida y denunció que fue agredido verbal y físicamente por el mandatario local y algunos de sus seguidores.

“Van a hacer una corrida de toros a pesar de que está prohibida por ley, a pesar de que la Corte Constitucional se ha pronunciado”, sostuvo.