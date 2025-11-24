Ejército investigará presuntas infiltraciones de disidencias de las Farc

Las Fuerzas Militares colombianas investigarán las presuntas infiltraciones de las disidencias de las Farc en el Ejército, luego de que un trabajo periodístico vinculara a un general de esa institución con Alexander Díaz, alias 'Calarcá', jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).

El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, dijo este lunes en X que el Ejército realizará "las investigaciones de rigor en articulación con las autoridades competentes".

"En este sentido, adoptaremos las medidas que correspondan, actuando de manera diligente y transparente (...) Ratifico nuestra política de cero tolerancia a la ilegalidad y rechazamos toda conducta que se aparte de la Constitución, la ley y los valores institucionales que nos distinguen ante el país", agregó el oficial.

Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no se ha manifestado sobre la investigación periodística publicada la noche del domingo por Noticias Caracol.

Supuesta relación del general con los disidentes

Ese canal reveló el domingo que tuvo acceso a información guardada en computadores, teléfonos celulares y memorias USB que fueron incautadas a jefes de las disidencias el 23 de julio de 2024 en los que aparecen comunicaciones que apuntan a vínculos de ese grupo armado ilegal con agentes de seguridad del Estado.

En un correo revelado, con fecha 8 de febrero de 2024, alias Calarcá le da instrucciones a uno de sus hombres para reunirse con un general del Ejército retirado al que la investigación identifica como Juan Miguel Huertas, para hacer negocios.

El oficial, que fue reintegrado al servicio activo este año por el presidente Gustavo Petro y es el actual jefe del Comando de Personal del Ejército, supuestamente les propuso a los disidentes la creación de una empresa de seguridad de fachada para que pudieran moverse en vehículos blindados y portar armamento legalmente, según la investigación periodística.

Al parecer, Huertas también le ofreció al EMBF protección para sus desplazamientos y manifestó "que el vínculo con el presidente le daba para movilizarlos (...) con orden de no pararlos en ningún lado", agrega la investigación.

Otro alto funcionario mencionado en la carta de alias 'Calarcá' es Wilmar Mejía, un licenciado en educación física que en el actual Gobierno se convirtió en agente de inteligencia del Estado gracias a su cercanía con Petro.

En ese sentido, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, afirmó este lunes que la asociación con criminales es "una línea roja" que no se debe cruzar: "Quien se aparte del deber constitucional será investigado con la máxima celeridad y rigor, enfrentando todo el peso de la justicia".

Este escándalo se conoce luego de que el viernes el Gobierno y el EMBF pactaran, al cierre del séptimo ciclo de negociaciones, seis acuerdos, entre ellos el que ese grupo armado irregular no reclute menores de 18 años para sus filas, facilitar el acceso a la tierra y la contención de la tala de bosques.